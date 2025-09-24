قبل 5 سنوات... ما الذي كانت تُخطّط له إسرائيل ضدّ "حزب الله"؟

Advertisement

اشار إعلام إيراني نقلا عن الى "أن كنا نتوقع هجوما إسرائيليا لكننا فوجئنا بأسلوب الهجوم".وأضاف الإعلام "أن استطاعت الوصول إلى بعض الشرائح في أنظمتنا الصاروخية ونحن اكتشفنا ذلك".وتابعت "أن إسرائيل أرادت تنفيذ عملية مشابهة لعملية البيجر ضد منذ 5 سنوات". (سكاي نيوز)