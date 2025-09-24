Advertisement

لبنان

قبل 5 سنوات... ما الذي كانت تُخطّط له إسرائيل ضدّ "حزب الله"؟

Lebanon 24
24-09-2025 | 05:19
اشار إعلام إيراني نقلا عن رئيس البرلمان الى "أن كنا نتوقع هجوما إسرائيليا لكننا فوجئنا بأسلوب الهجوم".
وأضاف الإعلام الإيراني "أن إسرائيل استطاعت الوصول إلى بعض الشرائح في أنظمتنا الصاروخية ونحن اكتشفنا ذلك".
وتابعت "أن إسرائيل أرادت تنفيذ عملية مشابهة لعملية البيجر ضد حزب الله منذ 5 سنوات". (سكاي نيوز)
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24