لبنان

بيان من المالية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
24-09-2025 | 05:30
أصدرت وزارة المالية بياناً تعلم فيه " المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الملزمين بتقديم التصريح السنوي بنتائج الأعمال (النموذج ف2 - تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي)، أنه تم وضع هذا التصريح قيد التطبيق على النظام الضريبي الإلكتروني عن أعمال سنة 2024 وما بعد". 
ونبهت الوزارة المكلفين المعنيين بهذا التصريح بوجوب اعتماده الكترونياً والتصريح عن سنة 2024 في مهلة أقصاها 31/10/2025.
