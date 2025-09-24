Advertisement

لبنان

"صرخة المودعين": لا لسندات بديلة ولا لشطب الفوائد

Lebanon 24
24-09-2025 | 05:31
A-
A+
Doc-P-1420892-638943140305049840.jpg
Doc-P-1420892-638943140305049840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت جمعية "صرخة المودعين" تحرّكًا حاشدًا أمام مصرف لبنان، بالتزامن مع الاجتماع الذي عقده وفد صندوق النقد الدولي مع حاكم مصرف لبنان.
Advertisement

وقالت في بيان:"يأتي هذا التحرك لتوجيه رسالة واضحة إلى وفد الصندوق بأن المودعين يرفضون بشكل قاطع الضغوط التي يمارسها صندوق النقد على الدولة لشطب ديونها، ولا سيما الدين البالغ 16 مليار دولار المستحق لصالح مصرف لبنان، باعتبار أن هذه الأموال هي في جوهرها أموال المودعين وحقوقهم المشروعة".

 اضاف البيان:"خلال الاعتصام، أكّد أعضاء الجمعية رفضهم المطلق لما يتم تداوله عن الخطة المسربة جزئيًا، والتي تتضمن مقترحات خطيرة كإعطاء المودعين سندات بديلة عن ودائعهم، شطب الفوائد المتراكمة، وتصنيف الودائع بين "مؤهلة" و"غير مؤهلة".

 وحذرت الجمعية من "أي محاولة للسطو على أموال المودعين تحت أي مسمّى أو صيغة"،  واكدت أن "الحل الحقيقي يكمن في تحمّل الدولة مسؤولياتها الكاملة، ومحاسبة كل من تسبّب بهدر المال العام وبضياع أموال المودعين، وليس عبر تحميل الضحايا المزيد من الخسائر". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
"صرخة المودعين" بحثت مع الأسمر في استرداد الحقوق
lebanon 24
24/09/2025 18:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المودعون يرفعون الصوت: "لن نقبل بشطب أموالنا"
lebanon 24
24/09/2025 18:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء المودعين": نرفض تحويل الودائع إلى سندات وهمية
lebanon 24
24/09/2025 18:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية ياسين جابر لـ"الحدث": أموال المودعين ستعالج عن طريق إعطاء سندات لهم
lebanon 24
24/09/2025 18:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

الوكالة الوطنية

النقد الدولي

مصرف لبنان

التزام

الصن

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24