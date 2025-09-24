"صرخة المودعين": لا لسندات بديلة ولا لشطب الفوائد

Advertisement

نظّمت جمعية "صرخة المودعين" تحرّكًا حاشدًا أمام ، بالتزامن مع الاجتماع الذي عقده وفد مع حاكم مصرف .وقالت في بيان:"يأتي هذا التحرك لتوجيه رسالة واضحة إلى وفد الصندوق بأن المودعين يرفضون بشكل قاطع الضغوط التي يمارسها صندوق النقد على الدولة لشطب ديونها، ولا سيما الدين البالغ 16 مليار دولار المستحق لصالح مصرف لبنان، باعتبار أن هذه الأموال هي في جوهرها أموال المودعين وحقوقهم المشروعة".اضاف البيان:"خلال الاعتصام، أكّد أعضاء الجمعية رفضهم المطلق لما يتم تداوله عن الخطة المسربة جزئيًا، والتي تتضمن مقترحات خطيرة كإعطاء المودعين سندات بديلة عن ودائعهم، شطب الفوائد المتراكمة، وتصنيف الودائع بين "مؤهلة" و"غير مؤهلة".وحذرت الجمعية من "أي محاولة للسطو على أموال المودعين تحت أي مسمّى أو صيغة"، واكدت أن "الحل الحقيقي يكمن في تحمّل الدولة مسؤولياتها الكاملة، ومحاسبة كل من تسبّب بهدر المال العام وبضياع أموال المودعين، وليس عبر تحميل الضحايا المزيد من الخسائر". (الوكالة الوطنية)