أنطوان حبيب: العلاقة الأخوية بين لبنان والسعودية نموذج للتضامن والوفاء

توجّه رئيس لمصرف الإسكان أنطوان أ. حبيب، برسالة تهنئة إلى سفير لدى وليد بخاري، لمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين.وجاء في الرسالة:"أتشرّف أن أرفع إلى مقامكم ، وإلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي ، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على العزّة والأمن والازدهار، وأن يبارك بقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم".وأعرب حبيب عن "خالص الشكر والامتنان للمملكة العربية على دعمها الثابت والمستمر للبنان وشعبه، فقد كانت دائمًا السند الثابت ونور الرجاء للبنانيين في كل الشدائد، منارة الأمل ونافذة الفرص للشباب اللبناني، لتمنحهم طريقًا للنمو والازدهار، وتجسد بذلك إخلاصها وحرصها الدائم على رفعة لبنان وازدهاره".واشار الى إن" العلاقة الأخوية التاريخية بين بلدينا الشقيقين تجسد نموذجًا فريدًا للوفاء والتضامن، حيث لم تترك المملكة لبنان يومًا، وكانت دومًا السند القوي والرفيق الأمين في أصعب اللحظات، داعمة وموجهة للشباب اللبناني، ومؤكدةً مكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي".وختم حبيب قائلا: "أعبر عن إعجابي الكبير بحكمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وعن تقديري لمعاليكم على دوركم البنّاء في تعميق أواصر الصداقة والمحبة بين بلدينا".وبهذه المناسبة، أود أن أعبر عن إعجابي العميق وتقديري الكبير لحكمة القيادة الرشيدة لجلالة الملك وسمو ولي العهد، وعن تقديري الشخصي لمعاليكم على جهودكم المستمرة في تعزيز أواصر المحبة والصداقة بين لبنان والمملكة. (الوكالة الوطنية)