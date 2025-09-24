Advertisement

لبنان

لعدّة أيّام... ما الذي سيشهده الطريق من مستشفى الروم حتّى الجعيتاوي؟

Lebanon 24
24-09-2025 | 05:50
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة مـا يلــي:
عطفًا على كتاب محافظ مدينة بيروت، باشرت إحدى الشّركات المُتعهّدة أعمال “برش الإسفلت” من أمام مستشفى الرّوم حتّى مُستشفى الجعيتاوي اعتبارًا من تاريخ اليوم 24-09-2025، ولغاية يوم الجمعة 26-09-2025

 ستتطّلب هذه الأعمال إزالة السيّارات المركونة على جوانب الطرقات، وهي ستتمّ على ثلاث مراحل كالتّالي

من نزلة مستشفى الرّوم حتّى نزلة مستشفى الجعيتاوي – الرّميل

من نزلة مستشفى الجعيتاوي – الرّميل حتّى حديقة وليم حاوي

من حديقة وليم حاوي حتّى مُستشفى الجعيتاوي

وبعد الانتهاء من أعمال “برش الإسفلت”، سيتمّ تعبيد الطرقات المذكورة في نفس ترتيب المراحل اعتبارًا من يوم السّبت 27-09-2025، ولغاية يوم الأحد 28-09-2025

سيتمّ منع مرور السّير يومي السّبت والأحد، وإخلاء الشّوارع من السيّارات

لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
