لعدّة أيّام... ما الذي سيشهده الطريق من مستشفى الروم حتّى الجعيتاوي؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّـة مـا يلــي:عطفًا على كتاب محافظ مدينة ، باشرت إحدى الشّركات المُتعهّدة أعمال “برش الإسفلت” من أمام مستشفى الرّوم حتّى مُستشفى الجعيتاوي اعتبارًا من تاريخ اليوم 24-09-2025، ولغاية يوم الجمعة 26-09-2025ستتطّلب هذه الأعمال إزالة السيّارات المركونة على جوانب الطرقات، وهي ستتمّ على ثلاث مراحل كالتّاليمن نزلة مستشفى الرّوم حتّى نزلة – الرّميلمن نزلة مستشفى الجعيتاوي – الرّميل حتّى حديقةمن حديقة وليم حاوي حتّى مُستشفى الجعيتاويوبعد الانتهاء من أعمال “برش الإسفلت”، سيتمّ تعبيد الطرقات المذكورة في نفس ترتيب المراحل اعتبارًا من يوم السّبت 27-09-2025، ولغاية 28-09-2025سيتمّ منع مرور السّير يومي السّبت والأحد، وإخلاء الشّوارع من السيّاراتلذلك، يُرجى من المواطنين أخذ والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.