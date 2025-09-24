بعد سقوط طائرة مسيّرة إسرائيليّة في الناقورة... ماذا أعلنت "اليونيفيل"؟

Advertisement

قالت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل ان "مسيّرة إسرائيلية سقطت يوم أمس داخل المقرّ العام لليونيفيل في ، ولم يُصب أحد بأذى".ولفتت آرديل الى ان "حفظة سلام متخصصين في التخلّص من الذخائر المتفجرة قاموا على الفور بعزل المسيّرة وتأمين محيطها، وتبين أنها لم تكن مسلّحة، بل كانت مزودة بكاميرا"، مشيرة الى أن "الجيش أكّد لاحقاً أن المسيّرة تابعة له".وأضافت: "في حين أن قوات حفظ السلام مجهزة وجاهزة لاتخاذ إجراءات ضد أي تهديدات لسلامتها دفاعاً عن النفس، إلا أن هذه المسيّرة سقطت من تلقاء نفسها".وتابعت آرديل: "وكما هو الحال مع كافة مسيّرات الجيش الإسرائيلي وغيرها من الطلعات الجوية فوق ، يُعد هذا انتهاكاً للقرار 1701 وللسيادة ".ولفتت آرديل الى أن "اليونيفيل تأخذ أي تدخّل أو تهديد ضد أفرادها أو منشآتها أو عملياتها على محمل الجد، وستحتج رسمياً على هذا العمل".وختمت: "على الرغم من هذه التحديات، تعمل قوات حفظ السلام بحيادية وثبات لدعم الأمن والاستقرار في جنوب ، وهو ما لا تزال الانتهاكات المستمرة تُعرّضه للخطر".