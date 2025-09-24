Advertisement

لبنان

"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟

Lebanon 24
24-09-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1420921-638943181229767837.jpg
Doc-P-1420921-638943181229767837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناء على إشارة القضاء، صورة الموقوفَيْن

ب. م. (مواليد عام 1994، لبنانيّة)

ع. ق. (مواليد عام 1988، لبناني)

لقيامهما بالاشتراك مع شخص آخر باستدراج ضحاياهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إيهامهم بتوفير إحدى الأميرات منحًا ماليّة كبيرة لهم. حيث يقوم الثالث المتواري عن الأنظار حاليًّا بالاتّصال بالضحايا مُدّعيًا أنه الأميرة، ويطلب منهم تأمين مبلغ ماليّ وإجراء بعض المعاملات الإداريّة للحصول على هذه المنحة. عندها، يقوم الشّخصان المذكوران باستيفاء المبلغ المتّفق عليه، ويتواريان عن الأنظار

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرفوا إليهما، الاتّصال بقسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرّقم: 422965-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة
مواضيع ذات صلة
توقيف مطلوب في الضاحية الجنوبية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
lebanon 24
24/09/2025 18:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير دولة قطر: مواطنونا فوجئوا وصدم العالم كله من العدوان والعمل الإرهابي الجبان
lebanon 24
24/09/2025 18:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزيرة تمارا الزين: تفاصيل ورقة برّاك "مخيفة" وكل بند يحتوي على "فخ" وعلى الجيش مقاربة الخطة بطريقة مدروسة
lebanon 24
24/09/2025 18:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
خسرت هويتها وأموالها.. طالبة هندية تقع ضحية عملية احتيال
lebanon 24
24/09/2025 18:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

القضاء ا

شخص آخر

القضاء

الاشتر

لبنان

تالون

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24