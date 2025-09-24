Advertisement

لبنان

من "أمن الدولة".. إعلان لتطويع عناصر جديدة وهذه تفاصيله

Lebanon 24
24-09-2025 | 06:42
A-
A+
Doc-P-1420924-638943183684886075.jpg
Doc-P-1420924-638943183684886075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:
Advertisement
 

تعلن المديرية العامة لأمن الدولة عن حاجتها لتطويع عناصر برتبة مأمور متمرن (ذكور وإناث) عن طريق المباراة.


تُقدَّم الطلبات شخصيًا من قبل أصحاب العلاقة لدى مراكز شركة ليبان بوست المنتشرة على الأراضي اللبنانية، وفقًا للإنموذج المعتمد من قبل هذه المديرية العامة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 7/10/2025 ولغاية 28/10/2025 ضمناً.


يمكن الاطّلاع على الشروط والمستندات المطلوبة في كافة المديريات والمكاتب الإقليمية التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مقررات مجلس الوزراء: إقرار تطويع 500 عنصر من الذكور والاناث لصالح المديرية العامة لأمن الدولة
lebanon 24
24/09/2025 18:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عناصر أمن الدولة يتلقون تدريبًا على تطبيق أصول المحاكمات الجزائية
lebanon 24
24/09/2025 18:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في بعلبك.. من أوقفت "أمن الدولة"؟
lebanon 24
24/09/2025 18:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
متحوّران جديدان من "كورونا" ينتشران بسرعة وهذه خطورتهما
lebanon 24
24/09/2025 18:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24

تعلن المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

شركة ليبان بوست

تعلن المديرية

قسم الإعلام

أمن الدولة.

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24