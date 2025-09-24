من "أمن الدولة".. إعلان لتطويع عناصر جديدة وهذه تفاصيله

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:

عن حاجتها لتطويع عناصر برتبة مأمور متمرن (ذكور وإناث) عن طريق المباراة.





تُقدَّم الطلبات شخصيًا من قبل أصحاب العلاقة لدى مراكز المنتشرة على الأراضي ، وفقًا للإنموذج المعتمد من قبل هذه ، وذلك اعتبارًا من تاريخ 7/10/2025 ولغاية 28/10/2025 ضمناً.