Advertisement

لبنان

كريم سليم سلام رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة تاتش

Lebanon 24
24-09-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1420927-638943188945232554.jpg
Doc-P-1420927-638943188945232554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم انتخاب السيد كريم سليم سلام رئيساً لمجلس إدارة شركة تاتش والمدير العام لفترة سنة، وذلك بعدما التأمت الجمعية العمومية العادية اليوم للشركة، بحضور وزير الاتصالات شارل الحاج. كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد لسنة كاملة، بعضوية كل من: علي ياسين، جواد نكد، هشام الأشقر ومروان زنتوت.
Advertisement

وبهذه المناسبة، هنّأ وزير الاتصالات شارل الحاج مجلس الإدارة الجديد رئيساً وأعضاء، وحثّهم "على تكثيف كل الجهود في الفترة القصيرة المقبلة لتحقيق الأهداف الأساسية لرؤية وزارة الاتصالات التي ترتكز على تحويل لبنان إلى مركز رقمي إقليمي رائد، من خلال تسريع عملية التوسع بخدمة النطاق العريض والاستعداد لتقنية الجيل الخامس؛ ابتكار مصادر جديدة للواردات تعتمد بمعظمها على التكنولوجيا الرقمية؛ زيادة الأرباح عبر نماذج أعمال مستدامة؛ وتعزيز جودة خدمة الاتصالات والبيانات لتلبية توقّعات المشتركين".

وأَوعز الوزير الحاج إلى مجلس الإدارة الجديد "باستعجال تنفيذ خطة تحسين تغطية الشبكة في المناطق التي تزداد فيها الحاجة بشكل مطّرد لتأمين جودة اتصال وبيانات أفضل للمواطنين، والاستعداد لموسم الأعياد القادم مع توقّع تدفّق المغتربين والزوار إلى لبنان".

وأكّد الوزير الحاج "أن الوزارة تحرص على تحقيق تحسّن كبير في خدمة الاتصالات الخليوية بنسبة تصل إلى 50% حتى نهاية العام الجاري، وقد باشرت الوزارة بتطوير الشبكة وإنشاء أبراج جديدة في مختلف المناطق اللبنانية، على أن تتجاوز النفقات الاستثمارية CAPEX النفقات التشغيلية OPEX في مسعىً للوزارة في الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات".

كما شكر الوزير الحاج سالم عيتاني على إدارته شركة تاتش ولعبه دور فعّال في قطاع الاتصالات اللبناني طوال سنوات خبرته التي تفوق العشرين عاماً، متمنياً له التوفيق في المرحلة المقبلة من حياته المهنية.
مواضيع ذات صلة
فتح باب الترشّح لرئيسي مجلس إدارة مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان ومياه البقاع
lebanon 24
24/09/2025 18:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجمعية العمومية لشركة ألفا انتخبت رفيق الحداد رئيساً لمجلس الإدارة ومديرا عاما
lebanon 24
24/09/2025 18:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل مجلس إدارة "الإنماء والإعمار" والقائم بأعمال السفارة الفرنسية
lebanon 24
24/09/2025 18:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: تعيين محمد سليم زعتري مديراً عاماً لمستشفى رفيق الحريري الجامعي على أن يتم استكمال التعيينات لسائر مجالس إدارة المستشفيات الحكومية
lebanon 24
24/09/2025 18:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الاتصالات

خدمة الاتصالات

مجلس الإدارة

المدير العام

سليم سلام

علي ياسين

اللبنانية

عيتاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24