كريم سليم سلام رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة تاتش

تم انتخاب السيد كريم رئيساً لمجلس إدارة شركة تاتش والمدير العام لفترة سنة، وذلك بعدما التأمت الجمعية العمومية العادية اليوم للشركة، بحضور وزير الاتصالات الحاج. كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد لسنة كاملة، بعضوية كل من: ، جواد نكد، هشام الأشقر ومروان زنتوت.وبهذه المناسبة، هنّأ وزير الاتصالات شارل الحاج الجديد رئيساً وأعضاء، وحثّهم "على تكثيف كل الجهود في الفترة القصيرة المقبلة لتحقيق الأهداف الأساسية لرؤية التي ترتكز على تحويل إلى مركز رقمي إقليمي رائد، من خلال تسريع عملية التوسع بخدمة النطاق العريض والاستعداد لتقنية الجيل الخامس؛ ابتكار مصادر جديدة للواردات تعتمد بمعظمها على التكنولوجيا الرقمية؛ زيادة الأرباح عبر نماذج أعمال مستدامة؛ وتعزيز جودة والبيانات لتلبية توقّعات المشتركين".وأَوعز الوزير الحاج إلى مجلس الإدارة الجديد "باستعجال تنفيذ خطة تحسين تغطية الشبكة في المناطق التي تزداد فيها الحاجة بشكل مطّرد لتأمين جودة اتصال وبيانات أفضل للمواطنين، والاستعداد لموسم الأعياد القادم مع توقّع تدفّق المغتربين والزوار إلى لبنان".وأكّد الوزير الحاج "أن الوزارة تحرص على تحقيق تحسّن كبير في خدمة الاتصالات الخليوية بنسبة تصل إلى 50% حتى نهاية العام الجاري، وقد باشرت الوزارة بتطوير الشبكة وإنشاء أبراج جديدة في مختلف المناطق ، على أن تتجاوز النفقات الاستثمارية CAPEX النفقات التشغيلية OPEX في مسعىً للوزارة في الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات".كما شكر الوزير الحاج سالم على إدارته شركة تاتش ولعبه دور فعّال في قطاع الاتصالات اللبناني طوال سنوات خبرته التي تفوق العشرين عاماً، متمنياً له التوفيق في المرحلة المقبلة من حياته المهنية.