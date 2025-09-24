شيخ العقل عزّى السعودية بوفاة مفتيها وهنّأها بعيدها الوطني

Advertisement

تقدم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي وعلماء وأبنائها بالتعازي القلبية بوفاة المفتي العام للمملكة العربية الشيخ بن عبدالله آل الشيخ أحد كبار علماء ، الذي "رحل تاركاً بعده إرثاً من عملٍ إنسانيٍّ وفكرٍ توحيديٍّ تميز بهما في مسيرته الغنية بالعلم والحكمة والتقوى والتواضع، والدعوة الدائمة إلى عيش الرحمة والمحبة والتسامح والاعتدال وإلى جمع الشمل وتوحيد الصفوف".اضاف: "إننا إذ نعزي إخوانه وأهله والمفتين الأكارم في المملكة وفي والأمة الإسلامية، نسأله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وعارفيه ومواطنيه الصبر والسير على نهجه والاقتداء بمسيرته".من جهة ثانية ارسل شيخ العقل برقية تهنئة بالعيد الوطني إلى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري جاء فيها:"نتقدم منكم ومن قادة المملكة وشعبها بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني السعودي، سائلين الله سبحانه وتعالى لمملكة الخير والريادة دوام العزة والسؤدد والمزيد من التقدم والرفعة، لتكون دائماً راعيةً للأمة وحاضنةً لأبنائها وقادرةً على حفظ الكرامة وبناء السلام". (الوكالة الوطنية)