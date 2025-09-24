Advertisement

لبنان

شيخ العقل عزّى السعودية بوفاة مفتيها وهنّأها بعيدها الوطني

Lebanon 24
24-09-2025 | 07:06
تقدم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد وعلماء المملكة وأبنائها بالتعازي القلبية بوفاة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ أحد كبار علماء المسلمين، الذي "رحل تاركاً بعده إرثاً من عملٍ إنسانيٍّ وفكرٍ توحيديٍّ تميز بهما في مسيرته الغنية بالعلم والحكمة والتقوى والتواضع، والدعوة الدائمة إلى عيش الرحمة والمحبة والتسامح والاعتدال وإلى جمع الشمل وتوحيد الصفوف". 
اضاف: "إننا إذ نعزي إخوانه وأهله والمفتين الأكارم في المملكة وفي لبنان والأمة الإسلامية، نسأله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وعارفيه ومواطنيه الصبر والسير على نهجه والاقتداء بمسيرته". 

من جهة ثانية ارسل شيخ العقل برقية تهنئة بالعيد الوطني إلى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري جاء فيها: 

"نتقدم منكم ومن قادة المملكة وشعبها بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني السعودي، سائلين الله سبحانه وتعالى لمملكة الخير والريادة دوام العزة والسؤدد والمزيد من التقدم والرفعة، لتكون دائماً راعيةً للأمة وحاضنةً لأبنائها وقادرةً على حفظ الكرامة وبناء السلام". (الوكالة الوطنية)
 
