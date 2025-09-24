البطريرك يوحنا العاشر استقبل مطران البرازيل دمسكينوس منصور

استقبل بطريرك وسائر المشرق للروم الأرثوذكس العاشر المطرانَ دمسكينوس منصور متروبوليت وسائر وذلك في المقر البطريركي في البلمند. وتطرق اللقاء إلى والأوضاع العامة في الوطن وفي بلاد الانتشار. (الوكالة الوطنية)

Advertisement