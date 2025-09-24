Advertisement

لبنان

البطريرك يوحنا العاشر استقبل مطران البرازيل دمسكينوس منصور

Lebanon 24
24-09-2025 | 07:10
Doc-P-1420937-638943199271915591.png
Doc-P-1420937-638943199271915591.png photos 0
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر المطرانَ دمسكينوس منصور متروبوليت ساو باولو وسائر البرازيل وذلك في المقر البطريركي في البلمند. وتطرق اللقاء إلى الشؤون الكنسية والأوضاع العامة في الوطن وفي بلاد الانتشار. (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

الشؤون الكنسية

ساو باولو

البرازيل

أنطاكية

حنا ال

بوليت

يوحنا

