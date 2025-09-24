Advertisement

لبنان

سلام استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في زيارة وداعية

24-09-2025
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.
 جامعة الكسليك

وكان الرئيس سلام  استقبل رئيس جامعة الكسليك الاب جوزيف مكرزل والمستشار نعمة عازوري.
بعد اللقاء قال الاب مكرزل  اكدنا  دعمنا للرئيس سلام وللحكومة ، ووضعنا كافة امكانيات الجامعة بتصرفه من اجل النهوض بلبنان ، كما كانت مناسبة وجهنا له دعوة لحضور تنصيب الرئيس الجديد للجامعة في ١٥ تشرين الاول المقبل.
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24