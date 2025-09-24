Advertisement

لبنان

رسامني يدعو المواطنين للتعاون لمواجهة الفيضانات وحلّ الأزمة

Lebanon 24
24-09-2025 | 07:26
أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن "التعاون هو عنوان المرحلة"، داعيا المواطنين إلى "محاسبة أنفسهم والالتزام بعدم رمي النفايات العشوائي الذي يشكل أحد أبرز أسباب الفيضانات".
 
كلام رسامني جاء في خلال مؤتمر صحافي عقده على أوتوستراد ضبيه اليوم، عند إحدى النقاط السوداء الحساسة لتجمع مياه الأمطار، بمشاركة ممثلين عن شركة "رامكو"، مجلس الإنماء والإعمار غسان خيرالله، وزارة الداخلية والبلديات مارلين حداد قائمقام المتن، وزارة الطاقة والمياه بطرس حدشيتي، المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان، رئيس مصلحة الصيانة في الوزارة المهندس محمد الحجار ورئيس بلدية ضبيه نبيه نعمة، إضافة إلى المتعهد جوني كيروز.
وعرض رسامني خطة الوزارة لمواجهة تحديات موسم الشتاء والحملة التوعوية المرافقة لها، مشددا على أن "مياه الصرف الصحي تختلط مع مياه الأمطار، وهذا يتطلب من المواطن التوقف عن الممارسات العشوائية التي تزيد من حدة الكارثة". 
 
وأوضح "أن الوزارة لزمت متعهدين لتولي مراقبة الطرق خلال فصل الشتاء، وأطلقت حملات توعية للمواطنين".
 
وأشار إلى "أن الوزارات المعنية كلها منخرطة في هذه المهمة، رغم محدودية إمكانات الدولة وضعف موارد البلديات"، مؤكدا أن "العمل قائم لكن المشكلات أكبر من طاقاتنا، لذلك فإن التعاون المشترك هو السبيل الوحيد للحد من الأضرار".
 
وحذر رسامني من "المشاهد المؤلمة التي تتكرر شتاء في منطقة ضبيه، إحدى أكثر النقاط حساسية على أوتوستراد الشمال، حيث تتحول الأمطار من نعمة إلى نقمة بسبب النفايات والتعديات والإهمال". 

وقال: "مواجهة الفيضانات ليست مسؤولية وزارة الأشغال وحدها، بل مسؤولية وطنية مشتركة تتوزع بين الوزارات والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار والشركات والمواطنين". 

ولفت إلى "أن أسباب الفيضانات متشابكة، من بينها التعديات على المصبات المائية، اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار، غياب محطات التكرير الأساسية، تهالك الشبكات القديمة، تضارب شبكات المياه، التمدد العمراني غير المنضبط، وسرقة أغطية الريغارات.
 
وفي هذا الإطار، أعلن رسامني خطة عمل الوزارة لموسم الشتاء المقبل، وتم عقد عدة اجتماعات موسعة مع المتعهدين لتحديد المسؤوليات، كما تم تشكيل فرق طوارئ في النقاط السوداء، اضافة الى إطلاق حملة وطنية توعوية ضد رمي النفايات مدعومة بفيديوهات تثقيفية، وإلزام شركتي "رامكو" و"سيتي بلو" بجمع النفايات بشكل كامل ومنتظم، وتشديد الرقابة على المتعهدين، والقيام بتنظيف دوري ومسبق للشبكات والأقنية والمصبات البحرية، والتنسيق مع وزارة الطاقة لإزالة التعديات عن الأنهر والمجاري المائية، والزام وزارة الداخلية البلديات بتنفيذ التنظيف في نطاقها. 
 
وكشف رسامني "أن الوزارة عالجت عددا من النقاط السوداء أبرزها مشكلة طريق المطار (الكوكودي-خلدة) بشكل جذري، كما تم استبدال خطوط التصريف عند نهر الدامور، وتنفيذ خط جديد في جونية لمعالجة المجرى الشتوي، إضافة إلى ورش قائمة لإصلاح العبارة المكسورة في ضبيه.
وأكد رسامني "أن الفيضانات ليست قدرا محتوما بل نتيجة إهمال يمكن تفاديه بتكامل الجهود"، داعيا الجميع إلى "جعل موسم الشتاء الحالي موسم تعاون وعمل، لا موسم اتهامات وتقاذف مسؤوليات". وقال:" هدفنا أن نحمي المواطن، نصون البنى التحتية، ونحول المطر إلى مصدر حياة لا مصدر خوف". (الوكالة الوطنية)

                 
