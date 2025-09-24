Advertisement

لبنان

كلام لافت... ماذا قال مسؤول إيرانيّ كبير عن قوّة "حزب الله"؟

24-09-2025 | 07:25
Doc-P-1420945-638943210422581365.jpg
Doc-P-1420945-638943210422581365.jpg photos 0
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إنّ "حزب الله" لا يزال قويّاً"، وإنّ "خطة "حماس" في 7 تشرين الأوّل 2023 كانت سرية، وقد نفذتها الحركة من دون علم إيران أو "حزب الله".
وشدد قاليباف على أنّ "حزب الله أكثر حيوية وعزيمة من أي وقت مضى"، وتساءل: "إذا كان حزب الله قد هزم، فلماذا لا يزال العدو يسعى للتفاوض معه ونزع سلاحه؟". (روسيا اليوم)
 
 
