كلام لافت... ماذا قال مسؤول إيرانيّ كبير عن قوّة "حزب الله"؟

قال رئيس قاليباف، إنّ " " لا يزال قويّاً"، وإنّ "خطة " " في 7 تشرين الأوّل 2023 كانت سرية، وقد نفذتها الحركة من دون علم أو "حزب الله".وشدد قاليباف على أنّ "حزب الله أكثر حيوية وعزيمة من أي وقت مضى"، وتساءل: "إذا كان حزب الله قد هزم، فلماذا لا يزال العدو يسعى للتفاوض معه ونزع سلاحه؟". (روسيا اليوم)