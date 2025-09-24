28
لبنان
تطور الإعلام اللبناني محور نقاش بين وزارة الإعلام وجامعة بيروت العربية
Lebanon 24
24-09-2025
|
07:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
المدير العام
لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحه في مكتبه في الوزارة
رئيس جامعة
بيروت
العربية البروفسور وائل عبدالسلام، في حضور مدير "إذاعة
لبنان
" محمد غريب ومديرة البرامج في الإذاعة ريتا نجيم.
قال فلحه: "تشرفت بلقاء رئيس جامعة بيروت العربية البروفسور وائل عبدالسلام، واستعرضنا إمكان التعاون بين الجامعة ووزارة الإعلام على المستويات الإعلامية والأكاديمية والعملية وتبادل الخبرات".
ووصف
النقاش
بـ "المثمر"، آملا في "وضع الخطوات الأساسية لإعلان اتفاقية بين
وزير الإعلام
ورئيس الجامعة، من أجل تعزيز التعاون الأكاديمي، والخبرات الموجودة لدى الوزارة، إلى جانب الإمكانات الأكاديمية المتوافرة لدى الجامعة".
وأشار فلحه الى انه أجرى جولة أفق مع عبدالسلام، تتعلق بحفظ التراث وتعزيز البحث العلمي والدراسات، "وهي أمور تعتبر الجامعة سباقة فيها، كما أن لوزارة الإعلام دورًا وطول باع على مستوى العالم العربي".
ولفت إلى أن "
الإعلام اللبناني
اليوم في تطور كبير على مستوى القوانين والأنظمة والتشريعات، وعلى مستوى القفزات التكنولوجية الهائلة التي نشهدها حيث يشهد الإعلام اللبناني، سواء التقليدي أو وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية ووسائل المعرفة، نهضة غير مسبوقة، يضاف اليها الكفاءات
اللبنانية
الموزعة على امتداد العالم العربي ومعظم دول العالم". (الوكالة الوطنية)
الإعلام اللبناني
الوكالة الوطنية
وزارة الإعلام
المدير العام
رئيس الجامعة
وزير الإعلام
رئيس جامعة
اللبنانية
