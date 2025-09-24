نقابة المستشفيات: نأسف لما آلت ليه العلاقة بين الضمان ومستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي

Advertisement

صدر عن نقابة المستشفيات في البيان التالي:تعرب نقابة المستشفيات في لبنان عن اسفها لما آلت اليه العلاقة بين الإجتماعي وكل من " " و"مركز سان الطبي" (مستشفى سان جورج عجلتون سابقاً)لاسيما بعد فسخ العقد معهما.والنقابة اذ تخشى من ارتدادات القرارين الصادرين عن الصندوق بفسخ العقود بتاريخ 19/9/2025 على المضمونين الذين سيحرمون من الخدمات الإستشفائية والطبية التي يوفرّها لهم هذين الصرحين العريقين، بذريعة "انهما لم يلتزما بالتعرفات الرسمية ورفضا استقبال المرضى المضمونين، وقاما بتقاضي مبالغ مالية إضافية ضخمة بدون وجه حق" كما جاء في البيان الصادر عن الصندوق، يهمّها التذكير بان كل من "مستشفى " و"مركز سان جورج الطبي" لم يقوما بالتواني يوماً وعلى مراحل عدة عن تقديماتهما بأفضل مستوى، حتى في اصعب الظروف التي عاشتها البلاد، بعيدا ً عن اي شروط مادية."فمستشفى المقاصد الخيري" مشهود له بفتح ابوابه امام جميع المرضى يايعاز من التي تشرف عليه وتحرص على توفير الطبابة والعلاج مهما كثرت الصعوبات، واشتدت الأزمات في ايام الحرب والسلم معاً، وكذلك "مركز سان جورج الطبي" اجتاز بإدارته الجديدة كل التحديات التي واجهته مؤمناً استمرارية الخدمات واهمها مركز غسل الكلي فيه للمرضى الذين يقصدونه .إن نقابة المستشفيات في لبنان تثّمن جهود للضمان الإجتماعي من اجل تحسين تقديماته، وتحرص على افضل العلاقات معه، وكذلك مع سائر الهيئات الضامنة . وهي إذ تلفت الى ان عمل المستشفيات ترافقه ظروف إقتصادية غيرعادية، يقابله تصاعد سريع في النفقات ، وتضخمّ، وضعف في التدفق النقدي بالإضافة الى ازمة المصارف وغياب التسهيلات عن طريق القروض الميسّرة لتلبية حاجات المستشفيات وتسييرعملها، تدعو كل الشركاء في الشأن الصحي ولا سيما الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الى التعاون الإيجابي مع المستشفيات ، وتفهّم اوضاعها المأزومة ، خصوصاً انها تتحّمل كل مخاطر النهوض وتتمسّك بالبقاء في الصدارة في المجال الصحي مع تحقيق الإنجازات الطبية.