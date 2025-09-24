28
أبي رميا يزور مدارس ميفوق وحصارات ويطلع على مراحل مشروع الطاقة الشمسية
24-09-2025
07:33
قام النائب سيمون
أبي رميا
بجولة تفقدية متابعة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في عدد من مدارس جرد ووسط
جبيل
.
استهل
ابي رميا
جولته صباحا من ثانوية ميفوق حيث كان في استقباله مديرة الثانوية علما عبود ومختاري ميفوق القطارة
شارل
سلامة وخالد الحاج
بطرس
. واطلع ابي
رميا
على مراحل تنفيذ مشروع الطاقة الذي ابصر النور نتيجة اتفاقية شراكة بين منطقة جنوب
فرنسا
( Région Sud ) وقضاء جبيل بمبادرة من النائب ابي رميا.
كما جال في الثانوية والتقى الطلاب واجتمع الى الاساتذة مستمعا الى الشجون التربوية.
بعدها انتقل ابي رميا الى مدرسة حصارات الرسمية حيث كان في استقباله المديرة فاليري ابي حنا ورئيس بلدية حصارات ادمون
سعادة
ومختار حصارات الياس الحويك . واطلع أبي رميا على الاحتياجات التربوية والتقنية للمدرسة. ابي حنا شكرت ابي رميا لجهوده واهتمامه بالقطاع
التربوي
وتأمين الطاقة الشمسية للمدرسة ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية وتسهيل التحصيل العلمي للتلامذة.
واجتمع ابي رميا الى مديرة ثانوية جبيل - قسم حصارات سعدى الحويك واطلع منها على حاجات الثانوية. (الوكالة الوطنية)
