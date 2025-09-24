أبي رميا يزور مدارس ميفوق وحصارات ويطلع على مراحل مشروع الطاقة الشمسية

Advertisement

قام النائب سيمون بجولة تفقدية متابعة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في عدد من مدارس جرد ووسط .استهل جولته صباحا من ثانوية ميفوق حيث كان في استقباله مديرة الثانوية علما عبود ومختاري ميفوق القطارة سلامة وخالد الحاج . واطلع ابي على مراحل تنفيذ مشروع الطاقة الذي ابصر النور نتيجة اتفاقية شراكة بين منطقة جنوب ( Région Sud ) وقضاء جبيل بمبادرة من النائب ابي رميا.كما جال في الثانوية والتقى الطلاب واجتمع الى الاساتذة مستمعا الى الشجون التربوية.بعدها انتقل ابي رميا الى مدرسة حصارات الرسمية حيث كان في استقباله المديرة فاليري ابي حنا ورئيس بلدية حصارات ادمون ومختار حصارات الياس الحويك . واطلع أبي رميا على الاحتياجات التربوية والتقنية للمدرسة. ابي حنا شكرت ابي رميا لجهوده واهتمامه بالقطاع وتأمين الطاقة الشمسية للمدرسة ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية وتسهيل التحصيل العلمي للتلامذة.واجتمع ابي رميا الى مديرة ثانوية جبيل - قسم حصارات سعدى الحويك واطلع منها على حاجات الثانوية. (الوكالة الوطنية)