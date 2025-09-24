حمادة: أميركا تعمل لمصلحة إسرائيل ولا لمصلحة شعوب المنطقة

Advertisement

اعتبر عضو " للمقاومة" النائب ان "الاعتداء على قطر في ظل وجود أكبر قاعدة أميركية على أرضها يؤكد أن تعمل دائما لمصلحة العدو وليس لمصلحة شعوب المنطقة، وهذا يؤكد أيضا ان ماضية في التوسع للسيطرة على دول المنطقة واخضاعها سواء كانت هذه الدول حليفة لأمريكا أم لا، وان الاعتداء الاسرائيلي على هو تحول استراتيجي في مجريات الصراع في المنطقة".وبدوره، قال النائب : "ان الاستهداف الذي نتعرض له اليوم لا يقتصر على بل يتوسع ليشمل بيئة المقاومة وأهلها والعائلات التي قدمت والجرحى، وان المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات التي ترسم لها وعلى استعداد دائم لمواجهة كل التحديات". (الوكالة الوطنية)