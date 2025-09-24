Advertisement

لبنان

حمادة: أميركا تعمل لمصلحة إسرائيل ولا لمصلحة شعوب المنطقة

Lebanon 24
24-09-2025 | 07:35
A-
A+

Doc-P-1420951-638943214475559148.png
Doc-P-1420951-638943214475559148.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة ان "الاعتداء الإسرائيلي على قطر في ظل وجود أكبر قاعدة أميركية على أرضها يؤكد أن أمريكا تعمل دائما لمصلحة العدو وليس لمصلحة شعوب المنطقة، وهذا يؤكد أيضا ان إسرائيل ماضية في التوسع للسيطرة على دول المنطقة واخضاعها سواء كانت هذه الدول حليفة لأمريكا أم لا، وان الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر هو تحول استراتيجي في مجريات الصراع في المنطقة".
Advertisement
وبدوره، قال النائب حمادة: "ان الاستهداف الذي نتعرض له اليوم لا يقتصر على المقاومة بل يتوسع ليشمل بيئة المقاومة وأهلها والعائلات التي قدمت الشهداء والجرحى، وان المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات التي ترسم لها وعلى استعداد دائم لمواجهة كل التحديات". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإماراتية تؤكد ضرورة إعطاء الأولوية لمصلحة الشعب السوداني وحمايته من تداعيات الحرب
lebanon 24
24/09/2025 18:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رعد استقبل السفير العراقي: لتوثيق العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين
lebanon 24
24/09/2025 18:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في رسالة إلى المسؤولين السياسيّين: ضعوا مصلحة الوطن والشعب كلّه فوق كل اعتبار
lebanon 24
24/09/2025 18:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة السياحة: نتطلع إلى توافق داخلي بشأن حصرية السلاح بيد الدولة ومصلحة الدولة والشعب هي الأولوية
lebanon 24
24/09/2025 18:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

كتلة الوفاء

إيهاب حمادة

الإسرائيلي

دولة قطر

المقاومة

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24