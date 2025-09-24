البزري يتفقد تجمع مياه الأمطار في تعمير عين الحلوة ويعد بحلول عاجلة

Advertisement

جال النائب الدكتور البزري برفقة رئيس بلدية درب السيم وعدد من ، متفقدا منطقة سيروب التابعة لبلدية درب السيم.واطّلع البزري خلال الجولة على مشكلة تجمع مياه الأمطار في منطقة تعمير ، وما تسببه من أضرار للأهالي والبنية التحتية، كما عاين محطات ضخ المياه في كل من سيروب ودرب السيم، والتي تُعاني من ضعف في التغذية الكهربائية بسبب عدم ربطها بخط الخدمات.وأكد البزري " أهمية معالجة هذه التحديات البيئية والخدمية"، مشددا على "ضرورة إيصال الطاقة الكهربائية إلى محطات الضخ لضمان استمرار عملها بكفاءة"، واعدا بمتابعة هذا الملف مع الإدارات الرسمية والهيئات الدولية المعنية لإيجاد الحلول المناسبة ".