28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البزري يتفقد تجمع مياه الأمطار في تعمير عين الحلوة ويعد بحلول عاجلة
Lebanon 24
24-09-2025
|
08:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال النائب الدكتور
عبد الرحمن
البزري برفقة رئيس بلدية درب السيم وعدد من
أعضاء المجلس البلدي
، متفقدا منطقة سيروب التابعة لبلدية درب السيم.
Advertisement
واطّلع البزري خلال الجولة على مشكلة تجمع مياه الأمطار في منطقة تعمير
عين الحلوة
، وما تسببه من أضرار للأهالي والبنية التحتية، كما عاين محطات ضخ المياه في كل من سيروب ودرب السيم، والتي تُعاني من ضعف في التغذية الكهربائية بسبب عدم ربطها بخط الخدمات.
وأكد البزري " أهمية معالجة هذه التحديات البيئية والخدمية"، مشددا على "ضرورة إيصال الطاقة الكهربائية إلى محطات الضخ لضمان استمرار عملها بكفاءة"، واعدا بمتابعة هذا الملف مع الإدارات الرسمية والهيئات الدولية المعنية لإيجاد الحلول المناسبة
في أسرع وقت ممكن
".
واستقبل البزري المدير الإقليمي الجديد لأمن الدولة في الجنوب العميد منير ضاهر.
وتم في خلال اللقاء البحث في الأوضاع الأمنية في
صيدا
ومحيطها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تولي العميد ضاهر مهامه الجديدة، حيث هنأه البزري متمنياً له التوفيق.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بلدية طرابلس تفصل الصرف عن مياه الأمطار في محرم
Lebanon 24
بلدية طرابلس تفصل الصرف عن مياه الأمطار في محرم
24/09/2025 18:25:56
24/09/2025 18:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو فاعور بحث مع وزير الداخلية اقتراح قانون خزانات مياه الأمطار
Lebanon 24
أبو فاعور بحث مع وزير الداخلية اقتراح قانون خزانات مياه الأمطار
24/09/2025 18:25:56
24/09/2025 18:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تعقيدات تعترض تسليم السلاح في "مخيم عين الحلوة" وتفاوض من دون مواعيد
Lebanon 24
تعقيدات تعترض تسليم السلاح في "مخيم عين الحلوة" وتفاوض من دون مواعيد
24/09/2025 18:25:56
24/09/2025 18:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش تسلّم اسلحة من "مخيم عين الحلوة" واجتماع مع "حماس" خلال أيام
Lebanon 24
الجيش تسلّم اسلحة من "مخيم عين الحلوة" واجتماع مع "حماس" خلال أيام
24/09/2025 18:25:56
24/09/2025 18:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أعضاء المجلس البلدي
في أسرع وقت ممكن
الوكالة الوطنية
المجلس البلدي
أعضاء المجلس
عبد الرحمن
عين الحلوة
أمن الدولة
تابع
قد يعجبك أيضاً
البساط والبستاني بعد لجنة الاقتصاد: قانون حماية المستهلك هدفه لجم الفساد والمحاسبة
Lebanon 24
البساط والبستاني بعد لجنة الاقتصاد: قانون حماية المستهلك هدفه لجم الفساد والمحاسبة
11:20 | 2025-09-24
24/09/2025 11:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار استقبل نواباً ورئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب وراعي أبرشية بعلبك المارونية
Lebanon 24
الحجار استقبل نواباً ورئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب وراعي أبرشية بعلبك المارونية
11:17 | 2025-09-24
24/09/2025 11:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين عبد المسيح وخريش بحث في سبل دعم عناصر الدفاع المدني
Lebanon 24
لقاء بين عبد المسيح وخريش بحث في سبل دعم عناصر الدفاع المدني
11:08 | 2025-09-24
24/09/2025 11:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مسار "الحزب" بعد عام من الحرب.. بين المقاومة وبناء الدولة
Lebanon 24
مسار "الحزب" بعد عام من الحرب.. بين المقاومة وبناء الدولة
11:01 | 2025-09-24
24/09/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري: ما نُريده هو تطبيق الطائف من ألفه إلى يائه
Lebanon 24
بري: ما نُريده هو تطبيق الطائف من ألفه إلى يائه
10:54 | 2025-09-24
24/09/2025 10:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وجوه جديدة على صخرة الروشة.. والسبب؟
Lebanon 24
وجوه جديدة على صخرة الروشة.. والسبب؟
13:01 | 2025-09-23
23/09/2025 01:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
07:15 | 2025-09-24
24/09/2025 07:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
05:41 | 2025-09-24
24/09/2025 05:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
08:10 | 2025-09-24
24/09/2025 08:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
14:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:20 | 2025-09-24
البساط والبستاني بعد لجنة الاقتصاد: قانون حماية المستهلك هدفه لجم الفساد والمحاسبة
11:17 | 2025-09-24
الحجار استقبل نواباً ورئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب وراعي أبرشية بعلبك المارونية
11:08 | 2025-09-24
لقاء بين عبد المسيح وخريش بحث في سبل دعم عناصر الدفاع المدني
11:01 | 2025-09-24
مسار "الحزب" بعد عام من الحرب.. بين المقاومة وبناء الدولة
10:54 | 2025-09-24
بري: ما نُريده هو تطبيق الطائف من ألفه إلى يائه
10:50 | 2025-09-24
البساط يؤكد على الشراكة مع مصر: نحو علاقات اقتصادية متجددة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 18:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 18:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 18:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24