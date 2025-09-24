Advertisement

لبنان

البزري يتفقد تجمع مياه الأمطار في تعمير عين الحلوة ويعد بحلول عاجلة

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:03
جال النائب الدكتور عبد الرحمن البزري برفقة رئيس بلدية درب السيم وعدد من أعضاء المجلس البلدي، متفقدا منطقة سيروب التابعة لبلدية درب السيم.
واطّلع البزري خلال الجولة على مشكلة تجمع مياه الأمطار في منطقة تعمير عين الحلوة، وما تسببه من أضرار للأهالي والبنية التحتية، كما عاين محطات ضخ المياه في كل من سيروب ودرب السيم، والتي تُعاني من ضعف في التغذية الكهربائية بسبب عدم ربطها بخط الخدمات.

وأكد البزري "  أهمية معالجة هذه التحديات البيئية والخدمية"، مشددا على "ضرورة إيصال الطاقة الكهربائية إلى محطات الضخ لضمان استمرار عملها بكفاءة"، واعدا بمتابعة هذا الملف مع الإدارات الرسمية والهيئات الدولية المعنية لإيجاد الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن".
واستقبل البزري المدير الإقليمي الجديد لأمن الدولة في الجنوب العميد منير ضاهر.

وتم في خلال اللقاء البحث في الأوضاع الأمنية في صيدا ومحيطها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تولي العميد ضاهر مهامه الجديدة، حيث هنأه البزري متمنياً له التوفيق.
 
 
(الوكالة الوطنية)
