لبنان

جعجع: لا تأجيل للانتخابات والجيش وحده صاحب السلاح

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:06
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، سفير بريطانيا في لبنان هاميش كويل، يرافقه كل من السكرتيرة الثانية فيليبا غيليس والمستشار السياسي غدي ضو، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وبيرلا صليبي من جهاز العلاقات الخارجية.وتمّ التداول في آخر التطورات السياسية والأمنية.
وأكد جعجع "أن الشعب اللبناني بأكمله يقف وراء الجيش اللبناني دعما له في إنجاز المهمات التي أوكلتها الحكومة له"، مشددا على "أهمية إلتزام قرار الحكومة حول حصرية السلاح والإنتهاء من كل سلاح غير شرعي للانتقال إلى مرحلة الإصلاح وبناء الدولة الفعلية".

إلى ذلك، تناول المجتمعون مواضيع عدة في مقدمتها، الانتخابات النيابية المقبلة حيث أبدى رئيس القوات إصراره على حصولها في موعدها ورفضه أي تأجيل لهذا الاستحقاق الدستوري. (الوكالة الوطنية)
