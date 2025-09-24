جعجع: لا تأجيل للانتخابات والجيش وحده صاحب السلاح

Advertisement

استقبل " " ، في معراب، سفير في هاميش كويل، يرافقه كل من السكرتيرة الثانية فيليبا غيليس والمستشار السياسي غدي ضو، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وبيرلا من جهاز العلاقات الخارجية.وتمّ التداول في آخر التطورات السياسية والأمنية.وأكد "أن الشعب اللبناني بأكمله يقف وراء دعما له في إنجاز المهمات التي أوكلتها الحكومة له"، مشددا على "أهمية إلتزام قرار الحكومة حول حصرية السلاح والإنتهاء من كل سلاح غير شرعي للانتقال إلى مرحلة الإصلاح وبناء الدولة الفعلية".إلى ذلك، تناول المجتمعون مواضيع عدة في مقدمتها، الانتخابات النيابية المقبلة حيث أبدى رئيس القوات إصراره على حصولها في موعدها ورفضه أي تأجيل لهذا الاستحقاق الدستوري. (الوكالة الوطنية)