لبنان

بسبب إرتفاع أمواج البحر... ما الذي حصل مع مواطن؟

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:11
أنقذ عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني مواطنا بعد أن تعطل محرك الزورق الذي كان على متنه بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح مقابل شاطئ زوق مكايل.
 
 
وقد تم سحبه الى الميناء.
