لبنان

الخير: شكر لفرنسا على دعمها للبنان واعترافها بدولة فلسطين

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:22
زار النائب أحمد الخير، أمس السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، في قصر الصنوبر، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والتطورات في المنطقة، ولا سيما مسار اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان وشعبه.
وأعرب الخير خلال اللقاء، عن" تقديره للاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين"، مقدرا "الدور الفاعل الذي قامت به فرنسا إلى جانب المملكة العربية السعودية في "قمة نيويورك" دعماً لتنفيذ "حل الدولتين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ووقف معاناة غزة وأهلها".

 كما شكر فرنسا على ما تبذله من جهود متواصلة لمساعدة لبنان، سواء في ملف إعادة الإعمار أو في دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية ودفع مسار الإصلاحات المطلوبة. (الوكالة الوطنية)
السعودية: الاعترافات بدولة فلسطين تؤكد التزام الدول بدعم مسار السلام
ترامب ينتقد قادة غربيين بسبب دعمهم للاعتراف بدولة فلسطين
نائب الرئيس الفلسطيني: نقدّر دور فرنسا والسعودية لحشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين
أردوغان: نأمل أن يسرع اعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين في الجمعية العامة بتطبيق حل الدولتين
