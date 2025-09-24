الخير: شكر لفرنسا على دعمها للبنان واعترافها بدولة فلسطين

Advertisement

زار النائب أحمد الخير، أمس السفير الفرنسي في هيرفي ماغرو، في قصر الصنوبر، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والتطورات في المنطقة، ولا سيما مسار اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار الاعتداءات على سيادة لبنان وشعبه.وأعرب الخير خلال اللقاء، عن" تقديره للاعتراف الفرنسي بدولة "، مقدرا "الدور الفاعل الذي قامت به إلى جانب في "قمة " دعماً لتنفيذ "حل الدولتين"، وإقامة الدولة المستقلة، ووقف معاناة غزة وأهلها".كما شكر فرنسا على ما تبذله من جهود متواصلة لمساعدة لبنان، سواء في ملف إعادة الإعمار أو في دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية ودفع مسار الإصلاحات المطلوبة. (الوكالة الوطنية)