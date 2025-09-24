رعد استقبل السفير العراقي: لتوثيق العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين

استقبل رئيس كتلة"الوفاء للمقاومة" السفير في السيد محمد رضا ، وبحث الطرفان في الأوضاع في لبنان والمنطقة، مؤكدين " أهمية تمتين العلاقات - لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين". (الوكالة الوطنية)

Advertisement