Advertisement

لبنان

رعد استقبل السفير العراقي: لتوثيق العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1420966-638943243857100837.jpg
Doc-P-1420966-638943243857100837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس كتلة"الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد السفير العراقي في لبنان السيد محمد رضا الحسيني،  وبحث الطرفان في  الأوضاع في لبنان والمنطقة، مؤكدين " أهمية تمتين العلاقات اللبنانية - العراقية لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي استقبل السفير العراقي وشمس الدين
lebanon 24
24/09/2025 18:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب علي عمار: الجيش وحزب الله أكثر المؤسسات تفهمًا وتفاهمًا مع بعضهم البعض لما فيه مصلحة وحماية وسيادة لبنان
lebanon 24
24/09/2025 18:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء ابراهيم يتحدث عن "أمر إيجابي" يصبّ في مصلحة تحسين العلاقات اللبنانية – السورية
lebanon 24
24/09/2025 18:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: نعتمد مبدأ التوازن في سياساتنا الخارجية وتجنب الانحياز والمحاور مسترشدين بالمصلحة العليا للعراق وشعبه
lebanon 24
24/09/2025 18:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب محمد رعد

الوكالة الوطنية

النائب محمد

نائب محمد

اللبنانية

محمد رعد

العراقية

الحسيني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24