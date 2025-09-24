Advertisement

لبنان

الجميّل التقى السفير البريطاني: تشديد على تنفيذ قرارات الدولة وحصر السلاح

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1420970-638943251570596697.jpg
Doc-P-1420970-638943251570596697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير البريطاني هاميش كويل، وجرى خلال اللقاء بحث في التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
Advertisement
شارك في الاجتماع عضو المكتب السياسي غسان أبو جوده، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، والمستشار السياسي في السفارة البريطانية غدي ضو.
وأكد الجميّل خلال اللقاء أهمية أن تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال حصر السلاح بيد الجيش وتنفيذ القرارات الدولية، مشدداً على ضرورة تفعيل قرارات الحكومة وجعلها نافذة. كما شدّد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها الضامن الوحيد لحماية الاستقرار.
وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس الكتائب أنّ إنهاء ملف السلاح يشكّل مدخلاً أساسياً للشروع في إعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي.
كما جرى التطرق إلى ملف الانتخابات، حيث أكد الجميّل تمسّك الكتائب بحق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لـ 128 نائباً في مجلس النواب، باعتبار أن مشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية حقّ ثابت كفله القانون.
مواضيع ذات صلة
حمدان عن الرئيس عون: ماضون في تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
24/09/2025 18:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل التقى سفير أستراليا: قرار الحكومة يمهّد لاسترجاع السيادة
lebanon 24
24/09/2025 18:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترجيح طلب الجيش تأخير تنفيذ قرار "حصرية السلاح" وتعقيدات تواجه تسليم السلاح الفلسطيني
lebanon 24
24/09/2025 18:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح
lebanon 24
24/09/2025 18:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

المؤسسة العسكرية

المكتب السياسي

النائب سامي

حزب الكتائب

البريطانية

اللبنانية

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24