خطة أمنية شاملة في النبطية.. تشديد على تطبيق القانون ومكافحة المخالفات

Advertisement

ترأست محافظ الدكتورة هويدا اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في مكتبها في السرايا الحكومية.واستهلت المحافظ الترك الاجتماع بالترحيب بالقادة الامنيين الجدد الذين تسلموا مهامهم في المحافظة، ونقلت تعازي والبلديات العميد احمد بشهداء المجزرة الاسرائيلية في مدينة ، واطلعتهم على توصيته وتشديده بالمتابعة الامنية في محافظة النبطية وتطبيق القانون، لا سيما في ظل التطورات الامنية الدقيقة التي تمر بها البلاد".إثر الاجتماع، تقرر "ضبط مخالفات البناء وكيفية تطبيق احكام القانون رقم ٢٢ /٢٠٢٥، ⁠ضبط مخالفات السير والظواهر غير المنضبطة لسائقي الدراجات والسيارات واقلاق راحة المواطنين، ⁠المؤازرة الامنية عند حصول اي تهديدات وبلاغات من طرف العدو لضمان سلامة الاهلين، متابعة ⁠المكبات العشوائية للنفايات وملاحقة المرتكبين ومفتعلي الحرائق، ⁠وضع خطة سير في لتلافي الازدحام، ⁠وضع خطة سير للشاحنات وابلاغها البلديات للالتزام بها ومنع مرور الشاحنات في الاحياء السكنية والطرق الضيقة، تطبيق المؤازرة الامنية لضبط مخالفات الاسعار، متابعة موضوع مخالفات صالونات التجميل، ⁠متابعة موضوع تطبيق احكام قانون تنظيم اللوحات الاعلانية وتعميم السيد وزير الداخلية والبلديات في السياق ذاته ومتابعة ملف الورش الموقوفة من قبل قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع المختص".