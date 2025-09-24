Advertisement

لبنان

شقير بحث المستجدات مع بعثة مراقبة الهدنة في لبنان

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:42
A-
A+
Doc-P-1420973-638943255101262430.jpg
Doc-P-1420973-638943255101262430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ظهر اليوم في مكتبه وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا Patrick Gauchat  ، وعرض معه آخر المستجدات في لبنان والمنطقة. 
Advertisement
وزار النائب ينال صلح شقير في مكتبه، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة وفي القضايا الخدماتية والأمنية التي تهمّ أبناء بعلبك–الهرمل.

وأشاد صلح "بالدور الوطني الذي يقوم به الأمن العام في خدمة المواطنين وحماية الاستقرار"، مؤكّدًا استعداده "للتعاون والتنسيق الدائم لما فيه مصلحة أبناء المنطقة". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات
lebanon 24
24/09/2025 18:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بحث مع الوفد الأميركي في مستجدات الأوضاع في لبنان
lebanon 24
24/09/2025 18:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لاوندس يستقبل رئيس منظمة مراقبة الهدنة
lebanon 24
24/09/2025 18:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لاوندس التقى رئيس منظمة مراقبة الهدنة في الأمم المتحدة
lebanon 24
24/09/2025 18:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام للأمن

الوكالة الوطنية

خدمة المواطنين

المدير العام

هيئة الأركان

الأمن العام

حسن شقير

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24