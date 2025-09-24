Advertisement

لبنان

روابط القطاع العام: اتّفقنا على خطّة طريق للقيام بتحرّك مشترك

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1420977-638943259260757502.jpg
Doc-P-1420977-638943259260757502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن روابط القطاع العام البيان التالي:
عُقِد اجتماع مشترك ضمّ ممثلين عن رابطة موظفي الإدارة العامّة وممثلين عن  العاملين في القطاع العام بمسمياتهم كافّةً ، ورابطة المعلمين في التعليم الأساسيّ  الرسميّ ورابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقنيّ، وممثلين  عن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام المكوّن من :
Advertisement
- المجلسُ الوطنيُّ لقدامى موظفي الدولة 
- منتدى سفراء لبنان 
- رابطةُ قدماءِ القوى المسلحةِ اللبنانية 
- رابطةُ قدامى أساتذةِ الجامعةِ اللبنانية 
- رابطةُ الأساتذةِ المتقاعدينَ في التعليمِ لثانويِّ الرسميّ 
- رابطةُ المتقاعدينَ في التعليمِ الأساسيّ الرسميّ في لبنان
ورأى المجتمعون أنّ سلسلة الرتب والرواتب التي تعيد للرواتب والمعاشات القدرة الشرائيّة التي كانت عليها سنة 2019 هي المطلب الأساسيّ للموظفين  والمتقاعدين في القطاع العام  العسكريين والمدنيين، وأنّ تحقيقها ممكن إنْ كانت الحكومة جادّةً بتأمين تكلفتها من الضرائب على الأملاك البحرية والنهريّة ووقف الهدر في الأبنية المستأجرة وترشيد الجباية في الجمارك والضرائب على المؤسسات الخاصة التي تتهرب من دفعها  على سبيل المثال. وأبدى المجتمعون تأييدهم لمطالب رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية التي تتلخّص بما يأتي: 
- رفع الرواتب والمعاشات إلى 50% من قدرتها الشرائيّة مع مطلع 2026، على أن ترتفع بعد ذلك بنسبة  10% كل ستة أشهر.
- حلّ مسألة المنح المدرسيّة للعسكريين المتقاعدين  لتساوي 100% من المنح التي تقدِّمها تعاونيّة موظّفي الدولة.
- دمج العطاءات على اختلاف تسمياتها في صلب الراتب.
- حلّ مسألة التعويض العائلي بما يتناسب مع التضخّم .
 واتّفق المجتمعون على  خطّة طريق للقيام بتحرّك مشترك يحدّد في وقت لاحق. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رابطة موظفي الإدارة العامة تطالب بإجراءات عاجلة لتحسين أوضاع القطاع العام
lebanon 24
24/09/2025 18:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عون ترأس اجتماع إطلاق خطة إصلاح القطاع العام: الإدارة يجب أن تتطور بعيداً عن المحاصصة
lebanon 24
24/09/2025 18:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تحذر من تحركات تصعيدية غير مسبوقة
lebanon 24
24/09/2025 18:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارات العامة: هذا التحرك مشروع!
lebanon 24
24/09/2025 18:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24

رابطة موظفي الإدارة

المجلس التنسيقي

التعليم الأساسي

رابطة المعلمين

مجلس التنسيق

اللبنانية

الجمارك

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24