لبنان

بيان من الرابطة الأرثوذكسية: تمثيل ناقص واستبعاد غير مبرر في الدولة

Lebanon 24
24-09-2025 | 09:17
أعلنت "الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس"، في بيان، ان " الطائفة، هي مكون أساسي من النسيج الوطني اللبناني، وتعتبر أن لبنان هو وطنها النهائي والوحيد. وخلال الحرب الأهلية اللبنانية، تميزت طائفتنا بأنها كانت على تواصل مع مختلف الأطراف، من الأحزاب اليمينية واليسارية، دون أن تتحول يوما إلى طائفة حزبية أو أن تمتلك حزبا طائفيا خاصا بها".
أضاف البيان :" هذا التوازن والإنفتاح منح طائفتنا قبولا واسعا وجعلها جسر تواصل بين مختلف مكونات الوطن، وهذه هي نقطة قوتها الأساسية.
 
لقد أنجبت طائفتنا شخصيات وطنية بارزة لعبت أدوارا مفصلية عبر تاريخ لبنان منذ ماقبل الإستقلال، ولم تزل تقدم رجالات وقامات سياسية وإجتماعية ساهموا ولا يزالوا يساهمون في بناء الدولة الحديثة، والذين نفتخر بهم جميعا".
 
وتابع البيان :"لكن، ورغم كل التضحيات التي قدمتها طائفتنا، إيمانا منها بضرورة التنازل من أجل بناء دولة قوية وموحدة، نجد أنفسنا اليوم، كما في الماضي، أمام حالة من الإجحاف الواضح والمرفوض. فوفقا للإحصاءات الرسمية، يحق لطائفة الروم الأرثوذكس حوالي 11 في المئة من وظائف الفئة الأولى، أي ما يعادل 25 إلى 26 مركزا. 
 
حاليا، لا نشغل سوى 16 مركزا من أصل هذا العدد، والمؤسف أن نصف هذه المراكز تقريبا إما شاغرة أو يشغلها بالوكالة أو بالإصالة أشخاص من طوائف أخرى.

انطلاقا من هذا الواقع، نناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والمرجعيات الروحية والسياسية والاجتماعية الأرثوذكسية، بالتحرك الفوري لتصحيح هذا الخلل وإعادة الأمور إلى نصابها".
 
وختم البيان :"نحن في الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس، نؤكد التزامنا الكامل بالدفاع عن حقوق طائفتنا الكريمة، وسنكون صمام أمان في هذا الملف من خلال العمل الجاد والتواصل مع كافة المعنيين، لضمان أن يتبوأ أبناء طائفتنا الكفوئين المواقع التي يستحقونها في الدولة". 
