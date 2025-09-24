Advertisement

بيانٌ مرتقب من "حزب الله" بشأن "صخرة الروشة"

خاص "لبنان 24"

24-09-2025 | 09:24
علم "لبنان 24" أنه في إطار مساعي التهدئة، سيُعلن "حزب الله" عن إلغاء فعالية إنارة صخرة الروشة المقررة غداً الخميس.
المصدر: خاص "لبنان 24"
