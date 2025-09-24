Advertisement

لبنان

سعد هنّأ العميد ضاهر بتسلّم مهامه مديرًا لأمن الدولة في الجنوب

Lebanon 24
24-09-2025 | 09:34
A-
A+


Doc-P-1420991-638943286171498834.png
Doc-P-1420991-638943286171498834.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب الدكتور أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، مدير أمن الدولة في الجنوب العميد الركن منير ضاهر، وذلك  في حضور مدير مكتب سعد طلال أرقدان.وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة، ولا سيما الأوضاع الأمنية في صيدا ومنطقة الجنوب.
Advertisement

وقد هنّأ النائب سعد العميد ضاهر بتوليه مهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسؤولياته. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
استشهاد مدير شرطة رفح العميد جاسر المشوخي في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خانيونس (التلفزيون العربي)
lebanon 24
24/09/2025 18:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سعد بحث مع قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الأوضاع الأمنية
lebanon 24
24/09/2025 18:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر: صيانة الشبكات وتأمين المازوت أولوية في الجنوب
lebanon 24
24/09/2025 18:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير قوى الأمن الداخلي بالسويداء للتلفزيون العربي: إسرائيل تسعى لمنع تطور الدولة بحجة حماية الطائفة الدرزية
lebanon 24
24/09/2025 18:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة في الجنوب

مدير أمن الدولة

الوكالة الوطنية

الأمين العام

أمن الدولة

أسامة سعد

مدير مكتب

مكتب سعد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24