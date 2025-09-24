سعد هنّأ العميد ضاهر بتسلّم مهامه مديرًا لأمن الدولة في الجنوب

Advertisement

استقبل للتنظيم الشعبي ، النائب الدكتور ، في مكتبه في ، مدير أمن العميد الركن منير ، وذلك في حضور أرقدان.وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة، ولا سيما الأوضاع الأمنية في صيدا ومنطقة الجنوب.وقد هنّأ النائب سعد العميد ضاهر بتوليه مهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسؤولياته. (الوكالة الوطنية)