Advertisement

لبنان

بعد ورود شكاوى... مذكرة عاجلة من وزير الماليّة

Lebanon 24
24-09-2025 | 09:57
A-
A+
Doc-P-1420999-638943300895670280.jpg
Doc-P-1420999-638943300895670280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير المالية ياسين جابر مذكرة الى المديريات والمصالح كافة في وزارة المالية جاء فيها:
Advertisement

"بعد ورود عدد من الشكاوى عن أشخاص ومعقبي معاملات يدعون أنهم يقومون بمتابعة ملفات تخصّ مكتب وزير المالية أو معاونيه،

وبما أن هؤلاء المذكورين آنفاً يفرضون على الموظفين إتمام وإنهاء الملفات على وجه السرعة دون مراعاة للتسلسل الزمني في إنجاز المعاملات، كما وطلب مبالغ نقدية من أصحاب العلاقة،

بناءً عليه،

يُطلب الى المديريات والمصالح في وزارة المالية كافة :

- الالتزام بإنجاز المعاملات وفق التسلسل الزمني دون مراعاة أي محسوبية.

- الإبلاغ عن أسماء مدعي الصفة ليصار الى ملاحقتهم وفق الأصول القانونية وذلك عبر أرقام الهاتف التالية:

01/981562

01/981460

كما سيصار الى طلب نسخ عن المعاملات التي تمت متابعتها من قبل هؤلاء الأشخاص والمعقبين ليببنى على الشيء مقتضاه."
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: تحركنا ضد اجتماع الحوثيين بعد ساعات قليلة من ورود معلومات استخباراتية
lebanon 24
24/09/2025 18:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة يدين جريمة بنت جبيل ويطالب الحكومة بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن
lebanon 24
24/09/2025 18:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الدفاع التركي والسوري يوقّعان في أنقرة مذكرة تفاهم بشأن التدريب والاستشارات العسكرية
lebanon 24
24/09/2025 18:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما طلبه أبي رميا من وزير المالية
lebanon 24
24/09/2025 18:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مكتب وزير المالية

وزارة المالية

وزير المالية

ياسين جابر

مكتب وزير

التزام

الزمني

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24