التقدمي الإشتراكي يُعزّي المملكة بوفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

أبرق التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن آل سعود، معزيا بوفاة المفتي العام للمملكة ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.وجاء في نص البرقية:"ببالغ الأسف تلقينا خبر وفاة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.إننا نتقدم منكم ومن عموم الشعب السعودي الشقيق، بخالص التعازي، سائلين الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يمن على وشعبها بالمزيد من الاستقرار والازدهار".كما أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور ، إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معزيا بوفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.وجاء في نص البرقية:""باسمي الشخصي، وباسم الحزب التقدمي الإشتراكي، أتقدّم بالتعزية الخالصة منكم ومن الشعب السعودي الشقيق، راجيًا من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، متمنياً لقيادة العربية السعودية وشعبها دوام التقدّم والاستقرار". (الوكالة الوطنية)