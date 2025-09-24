Advertisement

لبنان

فضل الله: لا بناء للوطن بمنطق الإقصاء

Lebanon 24
24-09-2025 | 10:30
استقبل العلّامةُ السّيّد علي فضل الله وفدًا من اللّجنة التّحضيريّة المكوَّنة من تجمّع العلماء المسلمين والمركز الإسلاميّ للتّبليغ، لعقد اللّقاء العلمائي الأوّل لإحياء ذكرى استشهاد سماحة السيّد حسن نصر الله وسماحة السيّد هاشم صفيّ الدّين. وقدّم الوفد إلى سماحته دعوةً للمشاركة في اللّقاء المزمع عقده يوم الخميس الثّاني من تشرين الأوّل 2025.
ورحّب فضل الله بالوفد مؤكّدًا "ضرورة جعل الوحدة الإسلاميّة والوطنيّة من أولويات العمل في هذه المرحلة، داعيًا إلى عدم السّماح لمن يريد توتير العلاقات بين مكوّنات الشّعب اللّبنانيّ بالتّمكّن من ذلك عبر إثارة قضايا هامشية"، مشدّدًا على "أهميّة توحيد الجهود في كلّ السّاحات والبناء على كلّ التّضحيات الجسام الّتي قُدّمت دفاعًا عن الوطن، لمواجهة التّحديات والضّغوط الّتي تعصف حاليًا ببلادنا العربيّة والإسلاميّة، وخصوصًا العدوان الصّهيونيّ المتواصل على لبنان"

وأكّد فضل الله "وجوب تربية الأجيال على ثقافة الحوار والمواطنة وقبول الآخر، موضّحًا أنّ ميزة لبنان تكمن في تنوّعه، وأنّ بناء الوطن لا يمكن أن يتمّ بمنطق الإقصاء أو الإلغاء أو بالخطاب الاستفزازي، بل بالحوار العقلانيّ الجاد والتّعاون بين جميع المكوّنات، وتوفير مقدّمات الصّمود الوطنيّ على كلّ المستويات". (الوكالة الوطنية)
 
الوكالة الوطنية

