تنسيق زراعي مشترك في بعلبك الهرمل

عقدت لجنة "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في محافظة اجتماعا في مصلحة الزراعة بعلبك، حضره رئيس المصلحة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور عباس الديراني، رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في جهاد بلوق، منسق اللقاء في بعلبك الهرمل حسين درويش، المهندس حسن ، ورؤساء وممثلو النقابات الزراعية في المنطقة: محمدحسن، محمد عمرو، حسين ، محمد العوطة، فخري، علي صبحي عواضة، وعلي عبد الحسين.وشرح الديراني "أهمية السجل الزراعي ودوره في تعزيز النمو والإنتاج والتقديمات التي تقدمها الوزارة التي ستحصر كل ذلك بمن لديه سجلا زراعياً".وتحدّث بلوق عن "آلية التواصل والتنسيق مع المزارعين والمعنيين في جميع المناطق لنكون متّحدين و متضامنين في مواجهة التحديات التي يتعرض لها المزارعون".وتمّ التوافق على "تقسيم محافظة إلى 10 مناطق يدير كل منطقة عضو من لجنة اللقاء الوطني ينسّق فيها مع مندوب مصلحة الزراعة وممثل عن والبلديات والمخاتير وباقي الهيئات الزراعية لمتابعة الشأن الزراعي، والتأكيد على ان يكون لكلّ مزارع سجلاً زراعياً وبطاقة هوية زراعية، لما له من أهمية كبيرة تعود بالنفع والفائدة على المزارعين لناحية الدعم والمساندة والتسهيلات من قبل وغيرها من الجهات المانحة والمعنية بتنمية القطاع الزراعي".وتم تكليف اعضاء لجنة اللقاء الوطني بالتنسيق مع فريق عمل مصلحة الزراعية كل في منطقته على الشكل التالي: الهرمل، بعلبك، البقاع الاوسط شرقي، البقاع الاوسط غربي، دير الأحمر وجوارها، والجوار، وشمالي بعلبك. وجرى تحديد مواعيد ورش العمل واللقاءات في المناطق العشر ابتداء من هذا الاسبوع, لتسجيل المزارعين في المناطق العشرة". (الوكالة الوطنية)