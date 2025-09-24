Advertisement

لبنان

تنسيق زراعي مشترك في بعلبك الهرمل

Lebanon 24
24-09-2025 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1421014-638943323770652505.jpg
Doc-P-1421014-638943323770652505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في محافظة بعلبك الهرمل اجتماعا في مصلحة الزراعة بعلبك، حضره رئيس المصلحة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور عباس الديراني، رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان جهاد بلوق، منسق اللقاء في بعلبك الهرمل حسين درويش، المهندس حسن سماحة، ورؤساء وممثلو النقابات الزراعية في المنطقة: محمدحسن، محمد عمرو، حسين الحاج حسن، محمد العوطة، جورج فخري، علي صبحي عواضة، وعلي عبد الحسين.
Advertisement

وشرح الديراني "أهمية السجل الزراعي ودوره في تعزيز النمو والإنتاج والتقديمات التي تقدمها الوزارة التي ستحصر كل ذلك بمن لديه سجلا زراعياً".

وتحدّث بلوق عن "آلية التواصل والتنسيق مع المزارعين والمعنيين في جميع المناطق اللبنانية لنكون متّحدين و متضامنين في مواجهة التحديات التي يتعرض لها المزارعون".

وتمّ التوافق على "تقسيم محافظة البقاع إلى 10 مناطق يدير كل منطقة عضو من لجنة اللقاء الوطني ينسّق فيها مع مندوب مصلحة الزراعة وممثل عن اتحاد البلديات والبلديات والمخاتير وباقي الهيئات الزراعية لمتابعة الشأن الزراعي، والتأكيد على ان يكون لكلّ مزارع سجلاً زراعياً وبطاقة هوية زراعية، لما له من أهمية كبيرة تعود بالنفع والفائدة على المزارعين لناحية الدعم والمساندة والتسهيلات من قبل وزارة الزراعة وغيرها من الجهات المانحة والمعنية بتنمية القطاع الزراعي".

وتم تكليف اعضاء  لجنة اللقاء الوطني  بالتنسيق مع فريق عمل مصلحة الزراعية  كل في منطقته على الشكل التالي: الهرمل، بعلبك، البقاع الاوسط شرقي، البقاع الاوسط غربي، دير الأحمر وجوارها، عرسال والجوار، وشمالي بعلبك. وجرى تحديد مواعيد ورش العمل واللقاءات في المناطق العشر ابتداء من هذا الاسبوع, لتسجيل المزارعين في المناطق العشرة". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
لقاء نقابي في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل لمتابعة شؤون المزارعين
lebanon 24
24/09/2025 18:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المزارعين في بعلبك الهرمل تناشد وتطالب الحكومة بهذا الأمر!
lebanon 24
24/09/2025 18:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلسان جديدان لهاتين النقابتين في بعلبك الهرمل والبقاع
lebanon 24
24/09/2025 18:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الدفاع الخليجي المشترك: تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية ولجنة العمليات والتدريب
lebanon 24
24/09/2025 18:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الوكالة الوطنية

اتحاد البلديات

وزارة الزراعة

الحاج حسن

اللبنانية

علي عبد

البقاع

الهرمل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24