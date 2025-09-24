Advertisement

لبنان

دعوة وزير الداخلية لرعاية افتتاح مركز الدفاع المدني في برجا

Lebanon 24
24-09-2025 | 10:44
A-
A+
Doc-P-1421017-638943327851514829.png
Doc-P-1421017-638943327851514829.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، يرافقه رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي المهندس ماجد ترو وخالد ترو، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، حيث سلمه عبدالله والوفد المرافق دعوة لرعاية افتتاح مركز الدفاع المدني في بلدة برجا في إقليم الخروب، الذي تم تشييده بجهود محلية ومساهمات مشكورة. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصناعة وجه الى الرئيس عون دعوةً لرعاية مؤتمر الصناعات اللبنانية
lebanon 24
24/09/2025 18:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتيبة الإسبانية في "اليونيفيل" في دعم لمركز الدفاع المدني: مشروع لتعزيز الأمان والاستقرار
lebanon 24
24/09/2025 18:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مراد خلال افتتاح مركز "الغد الصحي" في البقاع: رسالة بأن المنطقة ليست هامشية
lebanon 24
24/09/2025 18:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة تفقد مركز نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية
lebanon 24
24/09/2025 18:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز الدفاع المدني

الوكالة الوطنية

وزير الداخلية

بلال عبدالله

مركز الدفاع

رئيس اتحاد

الديمقراطي

بلال عبد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:17 | 2025-09-24
11:08 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:54 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24