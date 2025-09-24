البساط يؤكد على الشراكة مع مصر: نحو علاقات اقتصادية متجددة

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

استقبل والتجارة الدكتور عامر بساط سفير مصر في علاء موسى، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين.وتم خلال اللقاء، التنسيق والتحضير لعقد اجتماعات اللجنة - المشتركة في الثاني من تشرين الثاني المقبل، برئاسة القاضي نواف سلام عن الجانب اللبناني.كما سيترأس بساط الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، تمهيداً لأعمال اللجنة، بما يعكس الحرص المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين والقاهرة وتوسيع مجالات الشراكة القائمة.