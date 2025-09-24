Advertisement

لبنان

البساط يؤكد على الشراكة مع مصر: نحو علاقات اقتصادية متجددة

Lebanon 24
24-09-2025 | 10:50
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط سفير مصر في لبنان علاء موسى، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وتم خلال اللقاء، التنسيق والتحضير لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية - اللبنانية المشتركة في الثاني من تشرين الثاني المقبل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام عن الجانب اللبناني.

كما سيترأس بساط الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، تمهيداً لأعمال اللجنة، بما يعكس الحرص المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بيروت والقاهرة وتوسيع مجالات الشراكة القائمة.
(الوكالة الوطنية)
