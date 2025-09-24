Advertisement

لبنان

بري: ما نُريده هو تطبيق الطائف من ألفه إلى يائه

Lebanon 24
24-09-2025 | 10:54
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنّ ما يتم تداوله في موضوع تمكين الشيعة في الدولة وحصولهم على مناصب أخرى في سلم الحكم "لا أساس له من الصحة".
ورداً على كلّ الكلام الدائر عن سعي الشيعة إلى إحداث تغييرات في هيكلية الحكم، قال بري لـ"النهار": "ما نريده هو تطبيق الطائف من ألفه إلى يائه".

وأضاف بري: "ليسمع موقفي كل من يهمّه الأمر في الداخل والخارج، وفي إثبات على هذا التوجّه قدّمت اقتراح قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وانتخاب مجلس للشيوخ يأخذ من صلاحيات رئيس المجلس".
