لبنان

لقاء بين عبد المسيح وخريش بحث في سبل دعم عناصر الدفاع المدني

Lebanon 24
24-09-2025 | 11:08
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، النائب أديب عبد المسيح.
وخلال اللقاء، تم البحث في شؤون المديرية العامة وسبل دعم عمل عناصر الدفاع المدني.
