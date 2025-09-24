Advertisement

لبنان

الحجار استقبل نواباً ورئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب وراعي أبرشية بعلبك المارونية

Lebanon 24
24-09-2025 | 11:17
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، على التوالي، النواب: جميل عبود، فيصل الصايغ ثم مارك ضو. 
وخلال اللقاءات، تم التطرق إلى الأوضاع العامة وشؤون إنمائية وخدماتية تتعلق بمناطقهم.
 
 
أيضاً، التقى الحجار بحضور النائب بلال عبدالله، رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، رئيس بلدية برجا المُهندس ماجد ترو.
 
 
وخلال اللقاء، قدّم ترو كتاباً رسمياً إلى الحجار قال فيه إنَّ "بلدية برجا تتشرفُ بالطلب من الوزير، رعاية حفل افتتاح مركز الدفاع المدني المُشيّد حديثاً في البلدة"، وقد وعد الحجار بتلبية الأمر.
 
 
كذلك، التقى الحجار راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، وتم البحث في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
 

واستقبل وزير الداخلية وفدين من نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز ونقابة موزعي قوارير الغاز، وتم عرض واقع القطاع والتحديات التي يواجهها.
 
 
 
