الحجار استقبل نواباً ورئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب وراعي أبرشية بعلبك المارونية

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، على التوالي، النواب: جميل عبود، فيصل الصايغ ثم مارك ضو.

Advertisement

وخلال اللقاءات، تم التطرق إلى الأوضاع العامة وشؤون إنمائية وخدماتية تتعلق بمناطقهم.

أيضاً، التقى الحجار بحضور النائب ، رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب ، رئيس بلدية المُهندس ماجد ترو.

وخلال اللقاء، قدّم ترو كتاباً رسمياً إلى الحجار قال فيه إنَّ "بلدية برجا تتشرفُ بالطلب من الوزير، رعاية حفل افتتاح المُشيّد حديثاً في البلدة"، وقد وعد الحجار بتلبية الأمر.





كذلك، التقى الحجار راعي أبرشية ودير الأحمر المطران حنا رحمة، وتم البحث في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

