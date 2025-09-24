Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل الصمد ووفداً من مستشاري الكونغرس الأميركي

Lebanon 24
24-09-2025 | 11:54


استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد.
كذلك، استقبل سفير لبنان المعين لدى الأوروغواي رائد الخادم، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.


وكذلك، استقبل وفداً من مستشاري الكونغرس الأميركي، ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في عمان محمد عثمان أكرم.
 
 
وخلال هذين اللقاءين، تم عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
