Advertisement

لبنان

بعد انتشار فيديو يظهره وهو يطلق النار ويحرق محلات... الأمن يوقفه وهذا ما عُثر عليه بحوزته

Lebanon 24
24-09-2025 | 12:20
A-
A+
Doc-P-1421055-638943388595074015.jpg
Doc-P-1421055-638943388595074015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة- البــــــلاغ التالــــــي: 

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لترسيخ الأمن وحفظ النّظام في مختلف المناطق اللّبنانية، وأثناء تنفيذ دوريّة من مفرزة إستقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، ليل 17-9-2025، توافرت لديها معلومات عن وجود مشتبه به في محلّة طريق صيدا القديمة – الطيّونة، حيث عملت على نصب حاجزٍ ظرفيّ وتمكّنت من توقيفه، ويُدعى
Advertisement


م. ج. (مواليد عام 1997، لبناني) بحقه خلاصات حكم بجرائم مخدرات تقضي بالحبس المؤبّد، وأسبقيات بجرائم سرقة


بتفتيشه، عُثِرَ بحوزته على كميّة من حشيشة الكيف، وتبيّن أنّ له مقطع فيديو منتشر على مواقع التّواصل الاجتماعي وهو يقوم بإطلاق النّار وإحراق محلّات تجاريّة في محلّة صبرا


أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص
مواضيع ذات صلة
بعد شهر من زواجها فقط.. توقيف فنانة شهيرة بعد انتشار فيديو لها وهذا ما عُثر في دمها!
lebanon 24
25/09/2025 01:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف فلسطيني مُتهم بالتعامل مع إسرائيل.. هذا ما عُثر عليه بحوزته
lebanon 24
25/09/2025 01:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشار أنباء عن إلقاء القبض عليه.. حسام حبيب يخرج عن صمته وهذا ما كشفه (فيديو)
lebanon 24
25/09/2025 01:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوب محكوم عليه بالسجن المؤبد... ماذا عثرت قوى الأمن بحوزته؟
lebanon 24
25/09/2025 01:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24

طريق صيدا القديمة

طريق صيدا القديم

المديرية العامة

شعبة العلاقات

جبل لبنان

طريق صيدا

مديرية ال

القضاء ا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2025-09-24
16:56 | 2025-09-24
16:45 | 2025-09-24
16:26 | 2025-09-24
16:03 | 2025-09-24
15:49 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24