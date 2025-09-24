بعد انتشار فيديو يظهره وهو يطلق النار ويحرق محلات... الأمن يوقفه وهذا ما عُثر عليه بحوزته

Advertisement

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لترسيخ الأمن وحفظ النّظام في مختلف المناطق اللّبنانية، وأثناء تنفيذ دوريّة من مفرزة إستقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي، ليل 17-9-2025، توافرت لديها معلومات عن وجود مشتبه به في محلّة – الطيّونة، حيث عملت على نصب حاجزٍ ظرفيّ وتمكّنت من توقيفه، ويُدعىم. ج. (مواليد عام 1997، لبناني) بحقه خلاصات حكم بجرائم مخدرات تقضي بالحبس المؤبّد، وأسبقيات بجرائم سرقةبتفتيشه، عُثِرَ بحوزته على كميّة من حشيشة الكيف، وتبيّن أنّ له مقطع فيديو منتشر على مواقع التّواصل الاجتماعي وهو يقوم بإطلاق النّار وإحراق محلّات تجاريّة في محلّةأودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختص