لبنان

منشور مباشر.. ردّ من وزير لبنانيّ على خامنئي

Lebanon 24
24-09-2025 | 12:43
Doc-P-1421077-638943406132222811.png
Doc-P-1421077-638943406132222811.png photos 0
كتب وزير الخارجيّة يوسف رجّي عبر حسابه على منصّة "أكس": 

"رداً على ما أدلى به المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي في شأن حزب الله، يهمنا التأكيد أن "الباقي" الوحيد في لبنان هي الحكومة الشرعية وقراراتها التي لا رجوع عنها، وفي طليعتها قرار حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها الذي اتخذ في جلسة الخامس من آب، ونشدد مجدّدًا على أنّ الجيش هو "الباقي" إلى الأبد والوحيد، والمدافع الأول عن لبنان وشعبه وسيادته".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24