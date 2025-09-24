منشور مباشر.. ردّ من وزير لبنانيّ على خامنئي

كتب وزير الخارجيّة يوسف رجّي عبر حسابه على منصّة "أكس":



"رداً على ما أدلى به المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية في شأن ، يهمنا التأكيد أن "الباقي" الوحيد في هي الحكومة الشرعية وقراراتها التي لا رجوع عنها، وفي طليعتها قرار حصر السلاح وبسط سيادة كامل أراضيها الذي اتخذ في جلسة الخامس من آب، ونشدد مجدّدًا على أنّ الجيش هو "الباقي" إلى الأبد والوحيد، والمدافع الأول عن لبنان وشعبه وسيادته".

