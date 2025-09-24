عن لبنان والجيش.. تصريح جديد من ماكرون

قال إن "خطة لحصر السلاح تسمحُ باستعادة سلطة الدّولة "، داعياً إلى الإنسحاب من .

وفي حديث تلفزيوني، ذكر ماكرون أن "انسحاب إسرائيل سيسمح للجيش بالسيطرة على الحدود بين وإسرائيل"، مشيراً إلى أنه "يُمكن إيجاد آلية للتخلص من مخابئ السلاح وكل ما يهدد لبنان وإسرائيل".



في الوقت نفسه، أكد ماكرون أنَّ "العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيقٌ جداً"، وأضاف: " وواشنطن عملتا معاً على تجديد مهمة قوات اليونيفيل العاملة في لبنان".

