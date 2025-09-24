Advertisement

لبنان

عن لبنان والجيش.. تصريح جديد من ماكرون

Lebanon 24
24-09-2025 | 13:00
Doc-P-1421078-638943409111096811.webp
Doc-P-1421078-638943409111096811.webp photos 0
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمحُ باستعادة سلطة الدّولة اللبنانية"، داعياً إسرائيل إلى الإنسحاب من جنوب لبنان.
وفي حديث تلفزيوني، ذكر ماكرون أن "انسحاب إسرائيل سيسمح للجيش بالسيطرة على الحدود بين لبنان وإسرائيل"، مشيراً إلى أنه "يُمكن إيجاد آلية للتخلص من مخابئ السلاح وكل ما يهدد لبنان وإسرائيل".
 

في الوقت نفسه، أكد ماكرون أنَّ "العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيقٌ جداً"، وأضاف: "باريس وواشنطن عملتا معاً على تجديد مهمة قوات اليونيفيل العاملة في لبنان".

