Advertisement

لبنان

السفير الصيني: نعارض التدخل الخارجي في شؤون لبنان الداخلية

Lebanon 24
24-09-2025 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1421082-638943412477622339.jfif
Doc-P-1421082-638943412477622339.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت السفارة الصينية في لبنان حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية واستلام السفير الجديد تشن تشواندونغ منصبه في لبنان.
Advertisement
 
 
وحضر الحفل حوالي 500 شخص، من بينهم ممثل رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والتجارة، عادل بساط؛ وممثل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، فادي علامة؛ وعدد من الوزراء والسفراء الأجانب لدى لبنان وشخصيات من مختلف القطاعات في لبنان والصين.


في كلمته، استعرض السفير تشن تشواندونغ إنجازات التنمية التي حققتها جمهورية الصين الشعبية على مدى 76 عاماً، ثم أشاد السفير تشن تشواندونغ بالعلاقات الصينية اللبنانية.
 
 
وأعرب السفير عن دعم الصين الثابت للبنان في صون سيادته الوطنية وأمنه واستقلاله وسلامة أراضيه، ومعارضتها للتدخل الخارجي في شؤون لبنان الداخلية، والتزامها بمواصلة تقديم المساعدة له بكل ما في وسعها.
 
 
 
 


 
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري أحمد الشرع: أرفض التدخل في شؤون لبنان الداخلية
lebanon 24
25/09/2025 01:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: إن تعليقنا على الوضع في لبنان والمقاومة لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية للبنان
lebanon 24
25/09/2025 01:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: تعليقنا على الوضع في لبنان والمقاومة لا يعني التدخّل في الشؤون الداخلية للبنان
lebanon 24
25/09/2025 01:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: السياسات الأميركية تجاه طهران قائمة على المخادعة والتدخل في الشؤون الداخلية
lebanon 24
25/09/2025 01:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الشؤون الخارجية

الجمهورية اللبنانية

الشؤون الخارجية

وزير الاقتصاد

لجنة الشؤون

اللبنانية

الجمهوري

الصينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2025-09-24
16:56 | 2025-09-24
16:45 | 2025-09-24
16:26 | 2025-09-24
16:03 | 2025-09-24
15:49 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24