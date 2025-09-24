السفير الصيني: نعارض التدخل الخارجي في شؤون لبنان الداخلية

أقامت السفارة في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس الشعبية واستلام السفير الجديد تشن تشواندونغ منصبه في لبنان.

وحضر الحفل حوالي 500 شخص، من بينهم ممثل رئيس ورئيس الوزراء، والتجارة، عادل بساط؛ وممثل رئيس مجلس النواب ورئيس والمغتربين النيابية، فادي علامة؛ وعدد من الوزراء والسفراء الأجانب لدى لبنان وشخصيات من مختلف القطاعات في لبنان والصين.





في كلمته، استعرض السفير تشن تشواندونغ إنجازات التنمية التي حققتها جمهورية الصين الشعبية على مدى 76 عاماً، ثم أشاد السفير تشن تشواندونغ بالعلاقات الصينية .

وأعرب السفير عن دعم الصين الثابت للبنان في صون سيادته الوطنية وأمنه واستقلاله وسلامة أراضيه، ومعارضتها للتدخل الخارجي في شؤون لبنان الداخلية، والتزامها بمواصلة تقديم المساعدة له بكل ما في وسعها.