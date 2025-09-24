Advertisement

لبنان

من يعقوبيان.. اقتراح قانون جديد للاتصالات

Lebanon 24
24-09-2025 | 13:11
أعلنت النائبة بولا يعقوبيان، أنها "تقدمت مع عدد من النواب بـ "اقتراح قانون جديد للاتصالات 2025"، بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على صدور القانون الحالي الذي لم يعد يواكب التطوّرات التكنولوجية والاقتصادية؟
وأشارت إلى أنَّ "هذا الاقتراح يرتكز على تحديث البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات بما يتلاءم مع التحوّلات التكنولوجية والاقتصادية"، موضحة أن "الاقتراح يضع أيضاً أسساً واضحة لإدارة مستدامة وفعّالة، تضمن النزاهة والشفافية، وتعزّز المنافسة المتوازنة، وتفتح المجال أمام مساهمة القطاع الخاص في تطوير الخدمات".

