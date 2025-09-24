26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مكي من سرايا صيدا: لولا كفاءة موظفي القطاع العام لما استمرت الدولة
Lebanon 24
24-09-2025
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت في سرايا
صيدا
الحكومية - قاعة الرئيس الشهيد
رفيق الحريري
، جلسة حوارية ترأسها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وحضرها محافظ الجنوب منصور ضو ورؤساء الإدارات العامة في السرايا.
Advertisement
وتأتي الجلسة ضمن الورش التحضيرية التي يجريها مكي على صعيد المحافظات للاستماع إلى مشاكل ومعاناة الموظفين ورؤيتهم المستقبلية للإدارة من جهة ولاطلاعهم على ماهية مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030" الذي أطلقه بهدف تنظيم القطاع العام والخطوات الاستراتيجية التي تم وضعها للنهوض بكافة اداراته في سبيل تحقيق مستقبل أفضل للموظفين والمواطنين على حد سواء.
ضو
بداية، نوه ضو بزيارة مكي إلى "محافظة الجنوب واهتمامه بالانطلاق منها ورسم خطوات تشكل اللبنة الأساسية في بناء المشروع الريادي لإصلاح الإدارة على مستوى كل
لبنان
"، مسجلا أنها "المرة الأولى التي يزور فيها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رؤساء الإدارات العامة في سرايا صيدا"، وقال: "أهمية الزيارة تكمن في مجيئه للاستماع لرؤيتهم، التي لا نريد تسميتها بالاصلاح الذي بات مصطلحا مستنزفا، بل للوقوف على آرائهم عن قرب ومعرفة مأساة الادارة والمشاكل التي يواجهونها، وما هي الخطة للانتقال إلى حال أفضل".
أضاف: "نعّول بوجودك كوزير على كثير من الخير".
مكي
من جهته
، شدد مكي على "أهمية الوزارة التي انشئت عام 1960 وتسلم حقيبتها آنذاك الوزير خاتشيك بابكيان"، مشيرا الى أنها "كانت المحاولة الأولى والأخيرة الهادفة الى تنظيم إدارات القطاع العام، وكان نتاجها المجالس والمؤسسات الرقابية التي تعمل اليوم"، موضحا أنه "لم تسجل منذ تلك الاونة اي محاولة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة وتحديث قوانينها القديمة التي استهلكت على مدى 65 عاما".
وقال: "لقاؤنا اليوم في هذه الورشة المتعلقة بمشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030" الذي أطلقته قبل ثلاثة أسابيع من القصر
الجمهوري
في
بعبدا
، هدفه استطلاع آرائكم والوقوف على معاناتكم واحتياجاتكم واولوياتكم ورؤيتكم المستقبلية في سبيل السير قدما نحو وضع خطة عمل وصولا إلى إدارة أكثر فعالية".
ونوه مكي بـ"الدور الكبير الذي يؤديه الموظفون خاصة وأنه لم يتبق منهم في ظل خسارة 75 بالمئة من كوادرنا البشرية في مؤسسات
الدولة على
مدى الـ15 سنة الماضية، سوى 25 بالمئة، ما يعني ان لا تخمة في أعدادهم كما تردد بل لهم كل الشكر والتقدير على عملهم كرؤساء وموظفين باللحم الحي رغم كل الصعاب".
وقال: "على أولئك الذين يتحدثون عن فساد في الإدارة أن ينظروا إلى الذين بقوا في عملهم وكافحوا بأكتافهم وبكفاءتهم وتمكنت الدولة بفضلهم من الثبات بمؤسساتها، والاستمرار حتى يومنا هذا ولو بالحد الأدنى رغم الأزمات. وفي المقابل لم ينصفوا بأبسط حقوقهم لا سيما في رفع معدلات رواتبهم ومستحقاتهم الاجتماعية والصحية".
وعرض مكي مراحل الخطة الموضوعة المبنية على استطلاع الرأي بشكل أساسي لكافة فئات المجتمع من الجمعيات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والطلاب وموظفي الإدارات العامة والبلديات لفهم رؤيتهم المستقبلية واولوياتهم، وكيفية الدخول إلى خطوات المخطط التوجيهي، وصولا إلى التحول الشامل في القطاع العام.
وأوضح أن "المدة الزمنية لوضع الخطة هي ثلاثة أشهر تبدأ من تشرين الأول المقبل وتستمر حتى نهاية العام، ليتم بعدها وضع المخطط التوجيهي الذي يقرر من خلاله تنفيذ الاستراتيجية العملية، سواء لكيفية دمج الإدارات وإلغاء بعضها، نوع الوظائف، أعداد الموظفين وغيرها من الامور الأساسية".
مواضيع ذات صلة
في سرايا صيدا.. التزام جزئي لموظفي الادارات العامة بالتوقف عن العمل
Lebanon 24
في سرايا صيدا.. التزام جزئي لموظفي الادارات العامة بالتوقف عن العمل
25/09/2025 01:54:20
25/09/2025 01:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في سرايا صيدا.. التزام جزئي لموظفي الادارات العامة بالتوقف عن العمل (صور)
Lebanon 24
في سرايا صيدا.. التزام جزئي لموظفي الادارات العامة بالتوقف عن العمل (صور)
25/09/2025 01:54:20
25/09/2025 01:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تطالب بإجراءات عاجلة لتحسين أوضاع القطاع العام
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تطالب بإجراءات عاجلة لتحسين أوضاع القطاع العام
25/09/2025 01:54:20
25/09/2025 01:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان لجعجع: لولا الأسطورة القتالية للمقاومة بالحرب الأخيرة لما بقي دولة
Lebanon 24
قبلان لجعجع: لولا الأسطورة القتالية للمقاومة بالحرب الأخيرة لما بقي دولة
25/09/2025 01:54:20
25/09/2025 01:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رفيق الحريري
الدولة على
المستقبل
الجمهوري
الحريري
من جهته
الزمني
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقاش جدّي
Lebanon 24
نقاش جدّي
17:13 | 2025-09-24
24/09/2025 05:13:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2025-09-24
24/09/2025 04:56:31
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:45 | 2025-09-24
24/09/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل أمام "7 جبهات" بينها لبنان.. "حل الدولتين" يواجه "الهجوم"
Lebanon 24
إسرائيل أمام "7 جبهات" بينها لبنان.. "حل الدولتين" يواجه "الهجوم"
16:26 | 2025-09-24
24/09/2025 04:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة بعمر الـ90 تعود إلى لبنان من الاغتراب.. فيديو لها من المطار
Lebanon 24
سيدة بعمر الـ90 تعود إلى لبنان من الاغتراب.. فيديو لها من المطار
16:03 | 2025-09-24
24/09/2025 04:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
07:15 | 2025-09-24
24/09/2025 07:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
08:10 | 2025-09-24
24/09/2025 08:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
05:41 | 2025-09-24
24/09/2025 05:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
06:30 | 2025-09-24
24/09/2025 06:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خاله وسام حنا: ظهور نادر لابن عادل كرم مع والده.. أصبح نسخة عنه (صورة)
Lebanon 24
خاله وسام حنا: ظهور نادر لابن عادل كرم مع والده.. أصبح نسخة عنه (صورة)
00:47 | 2025-09-24
24/09/2025 12:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:13 | 2025-09-24
نقاش جدّي
16:56 | 2025-09-24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:45 | 2025-09-24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:26 | 2025-09-24
إسرائيل أمام "7 جبهات" بينها لبنان.. "حل الدولتين" يواجه "الهجوم"
16:03 | 2025-09-24
سيدة بعمر الـ90 تعود إلى لبنان من الاغتراب.. فيديو لها من المطار
15:49 | 2025-09-24
مسؤول أممي: ندعم الجيش للقيام بدوره في جنوب لبنان
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 01:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 01:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 01:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24