لبنان
"ممتاز جداً".. ماذا كُشف عن لقاء عون مع وزير الخارجية الأميركي؟
Lebanon 24
24-09-2025
|
13:33
قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، إن اللقاء بين رئيس الجمهورية
جوزاف عون
ووزير الخارجية الأميركي
ماركو روبيو
كان "مُمتازاً جداً".
ونقلت المعلومات عن اللقاء أنَّ "جو اللقاء لم يعكس أبداً جوّ تصريحات الموفد الأميركي إلى
لبنان
توماس برّاك، إذ أن
روبيو
كان مُتفهماً جداً لكل نقطة تحدث عنها
الرئيس عون
".
وأوضحت المعلومات أن "روبيو طلب من عون شرح تفاصيل خطة الجيش بمراحلها وهذا ما حصل"، مشيرةً إلى أن "عون أكد لروبيو أنَّ المطلوب دعم الجيش عتاداً ومادياً".
وكشفت المصادر أن "روبيو أكّد لعون أنّ تمويل الجيش وتجهيزه سيحصلان على مراحل بالتوازي مع مراحل تنفيذ خطة سحب السلاح".
وزير الخارجية
ماركو روبيو
الرئيس عون
الجمهوري
رئيس عون
جمهورية
