"ممتاز جداً".. ماذا كُشف عن لقاء عون مع وزير الخارجية الأميركي؟

قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، إن اللقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأميركي كان "مُمتازاً جداً".

Advertisement



ونقلت المعلومات عن اللقاء أنَّ "جو اللقاء لم يعكس أبداً جوّ تصريحات الموفد الأميركي إلى توماس برّاك، إذ أن كان مُتفهماً جداً لكل نقطة تحدث عنها ".



وأوضحت المعلومات أن "روبيو طلب من عون شرح تفاصيل خطة الجيش بمراحلها وهذا ما حصل"، مشيرةً إلى أن "عون أكد لروبيو أنَّ المطلوب دعم الجيش عتاداً ومادياً".