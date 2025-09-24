Advertisement

لبنان

"ممتاز جداً".. ماذا كُشف عن لقاء عون مع وزير الخارجية الأميركي؟

Lebanon 24
24-09-2025 | 13:33
A-
A+
Doc-P-1421096-638943429365756324.jfif
Doc-P-1421096-638943429365756324.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، إن اللقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كان "مُمتازاً جداً".
Advertisement
 

ونقلت المعلومات عن اللقاء أنَّ "جو اللقاء لم يعكس أبداً جوّ تصريحات الموفد الأميركي إلى لبنان توماس برّاك، إذ أن روبيو كان مُتفهماً جداً لكل نقطة تحدث عنها الرئيس عون".
 

وأوضحت المعلومات أن "روبيو طلب من عون شرح تفاصيل خطة الجيش بمراحلها وهذا ما حصل"، مشيرةً إلى أن "عون أكد لروبيو أنَّ المطلوب دعم الجيش عتاداً ومادياً".
 

وكشفت المصادر أن "روبيو أكّد لعون أنّ تمويل الجيش وتجهيزه سيحصلان على مراحل بالتوازي مع مراحل تنفيذ خطة سحب السلاح".

مواضيع ذات صلة
عون عن العلاقة مع بري: العلاقة أكثر من ممتازة
lebanon 24
25/09/2025 01:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" والضغوطات الخارجية: واقعيّة وحذر ولقاءات تشاورية مع عون وبري
lebanon 24
25/09/2025 01:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الاميركية: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا"
lebanon 24
25/09/2025 01:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"جيروزاليم بوست" عن مصدرين: وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيزور إسرائيل خلال أسبوعين
lebanon 24
25/09/2025 01:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

ماركو روبيو

الرئيس عون

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2025-09-24
16:56 | 2025-09-24
16:45 | 2025-09-24
16:26 | 2025-09-24
16:03 | 2025-09-24
15:49 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24