الرئيس عون طلب مساعدة اميركا للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الادارة الاميركية الى مساعدة في الضغط على اسرائيل من اجل وقف اعتداءاتها، والانسحاب من الاراضي التي تحتلها، كي تتمكن الحكومة من تأمين استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب حتى الحدود المعترف بها دولياً، ما يمكّنها من تنفيذ قرارها بحصر السلاح في يد القوات المسلحة اللبنانية.وقال الرئيس عون ان المحادثات التي اجراها مع الاميركية ماركو روبيو وعدد من معاونيه، كانت ايجابية، لا سيما لجهة استمرار الدعم للجيش، ولجهود الدولة اللبنانية في تثبيت الاستقرار في البلاد.مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله ظهر اليوم بتوقيت نيويورك (السابعة مساء بتوقيت بيروت)، في مقر اقامته في فندق "ماريوت"، وفد "تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة السفير اد غبريال الذي شكر الرئيس عون على استقباله الوفد، مقدراً الجهود التي يبذلها من اجل مصلحة لبنان وسلامته وسيادته، كما هنّأه على اختيار سفيرة لبنان الجديدة لدى واشنطن السيدة ندى حمادة معوض.ثم توالى على الكلام اعضاء الوفد، مستطلعين الاوضاع في لبنان في ضوء التطورات الاخيرة وما اتخذته الحكومة من اجراءات، فردّ الرئيس عون على اسئلة الوفد، مؤكداً ان التوجه اللبناني الرسمي هو المطالبة بانهاء الاحتلال الاسرائيلي في اسرع وقت، ليتمكن الجيش من استكمال انتشاره على كامل الاراضي اللبنانية، علماً انه انتشر في جنوب الليطاني بنسبة 80 في المئة، وبسط سلطة الدولة كاملة على هذه المناطق التي يبقى منها خارج سلطته الاراضي والنقاط التي تحتلها اسرائيل والتي يجب ان تنسحب منها، لان استمرار احتلالها يمنع عودة الاستقرار الى الجنوب، ويعرقل خطة الجيش في ما خص حصرية السلاح التي رحب بمضمونها، وهي تشمل كل لبنان.ورداً على سؤال، اوضح الرئيس عون ان عملية سحب السلاح تشمل ايضاً المخيمات التي بدأ العمل على تنفيذها في عدد من المخيمات في والجنوب والشمال، وسوف تستمر وفق الاتفاق الذي تم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الاخيرة الى بيروت قبل اشهر.واكد الرئيس عون ان العمل سوف يستمر في تطبيق خطة حصرية السلاح، علماً ان الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية، يساعد في انجازها، وهنا يبرز دور الاميركية في مساعدة لبنان من خلال الضغط على اسرائيل لوقف اعمالها العدائية والانسحاب من الاراضي التي تحتلها، واحترام الاعلان الذي صدر في تشرين الثاني 2024 وشكّل آلية لتطبيق القرار 1701، ذلك انه متى تحقق الانسحاب الاسرائيلي، فإن الجيش اللبناني يضمن امن واستقرار الجنوب، كما يتولى ايضاً حماية جميع اللبنانيين من دون تمييز.وردأً على سؤال، اشار الرئيس عون الى ان العمل مستمر في الاصلاحات المالية والاقتصادية، والتقدم في هذا المجال ملحوظ بوضوح من خلال القوانين التي صدرت، وتلك التي تم اعداد مشاريعها، لكن ثمة من لا يريد ان يرى النصف الملآن من الكوب، ولا يركز الا على السلبيات، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية ولجوء بعض السياسيين الى تشويه الوقائع سعياً وراء مكاسب سياسية وانتخابية.وطمأن الرئيس عون في معرض رده على سؤال من اعضاء الوفد، الى انه لا داعي للقلق بالنسبة لاي طائفة في لبنان، لان الدولة تحمي كل الطوائف وتقيم مساواة بينها، وثمة اكثر من دليل على هذا التوجه الوطني للدولة من خلال مؤسساتها العسكرية والامنية، لا سيما بعد الحوادث الامنية التي شهدتها الحدود اللبنانية- على اثر سقوط النظام السوري السابق، فكان الجيش بالمرصاد لمجموعات مسلحة حاولت استغلال الوضع والاساءة الى سكان بلدات وقرى لبنانية عزيزة على قلوب اللبنانيين. ودعا الرئيس عون بعض السياسيين الى الامتناع عن الرهان على خلافات من هنا وارتكابات من هناك، لان الدولة لن تسمح لمثل هذه المخططات ان تتحقق، و"ليضع هؤلاء مصلحة لبنان فوق المصالح الشخصية".وشدد الرئيس عون على اهمية دعم الجيش اللبناني، شاكراً المساعدات الاميركية التي تم الاعلان عنها للجيش الذي يعمل على كل المناطق اللبنانية وليس في منطقة دون اخرى.وكان الرئيس عون استهل يومه الخامس في نيويورك بسلسلة لقاءات مع عدد من اعضاء الكونغرس الاميركي، الذين عرض معهم الاوضاع في لبنان وشكرهم على الدعم الذي وفره الكونغرس للجيش اللبناني.وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون تباعاً: السيناتور كريس مورفي، والسيناتور كريس كورس، والنائب الاميركي غريغوري ميكس، يرافقهم عدد من معاونيهم، في حضور السفيرة معوض والمستشار جان عزيز.كما التقى الرئيس عون رئيس الوزراء السابق طوني بلير الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمعهد طوني بلير للتغيير العالمي ، وله حضور سياسي فاعل في محافل دولية كثيرة.واستقبل ايضاً الدكتور جوزف عون رئيس جامعة Northeastern الاميركية.