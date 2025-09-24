"كلنا بيروت": نرفض تأجيل الانتخابات ونخوضها في كل المناطق لتحصين الدولة وسيادتها

عقد تجمع "كلنا " برئاسة الوزير السابق اجتماعه الأسبوعي، حيث تم في خلاله البحث في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما في ظل ارتفاع منسوب التهديدات للبنان، والتداعيات المحتملة على الأمن الوطني والاستقرار الداخلي.

وأشار بيان إلى أنَّ "المجتمعين توقفوا مطولاً عند استحقاق الانتخابات النيابية المرتقبة في شهر أيار المقبل، مؤكدين "رفضهم القاطع لأي محاولات لتأجيل هذا الاستحقاق أو تعطيله تحت أي ذريعة".

كذلك، اعتبر المُجتمعون أن الانتخابات تشكل محطة أساسية في مسار الحياة ، وهي المدخل الطبيعي لإعادة إنتاج السلطة وتكريس الإرادة الشعبية كمصدر وحيد للشرعية".





وشدد التجمع على أن "الاستحقاق النيابي هو فرصة أمام اللبنانيين لاختيار ممثليهم وبناء سلطة سياسية تعبر عن تطلعاتهم"، مؤكدا أنه "سيواكب هذا الاستحقاق من خلال التحضير الجدي لخوض الانتخابات في مختلف المناطق ، بمرشحين لهم حضورهم ودورهم في الشأن العام ويتمتعون بسجل في خدمة الناس والمجتمع".