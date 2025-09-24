Advertisement

لبنان

تصريح أميركي جديد عن لبنان... هذا مضمونه

Lebanon 24
24-09-2025 | 13:57
كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة "ستدعم لبنان للتغلب على أزمته الاقتصادية".
وأعتبر روبيو أنّ الحكومة اللبنانية "تواصل معارضتها لسياسات إيران في المنطقة".


من جهة أخرى، جدّد روبيو التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بإعطاء سوريا الفرصة الكاملة لبناء دولة موحّدة"، مشدداً على أنّ واشنطن "تسعى لتحرير جميع الرهائن في قطاع غزة وضمان أن يبقى القطاع خالياً من الجماعات المسلّحة".



كما أكد أنّ "إيران لا يمكن أن يُسمح لها بامتلاك أسلحة فتاكة"، في إشارة إلى الموقف الأميركي الثابت تجاه طموحاتها العسكرية.
لبنان

عربي-دولي

الحكومة اللبنانية

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

اللبنانية

قطاع غزة

دونالد

واشنطن

